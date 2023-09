Une étude révèle une activité antioxydante dans le teff africain sans gluten

Des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord (UNC) à Greensboro ont découvert que le teff, une céréale sans gluten traditionnellement cultivée en Afrique de l'Est, présente des propriétés antioxydantes dans les cellules humaines. L'étude, publiée dans la revue Antioxidants, s'est concentrée sur les effets des extraits de teff d'Eragrostis sur les cellules humaines et a révélé que le teff augmentait les niveaux de glutathion, une molécule antioxydante jouant divers rôles dans le corps humain, et l'expression des gènes associée aux voies du glutathion.

Le Teff, également orthographié « tef », est disponible aux États-Unis et est connu pour ses bienfaits pour la santé. Les antioxydants jouent un rôle crucial en neutralisant les molécules instables du corps, en réduisant les dommages causés aux cellules et en offrant des avantages pour la santé tels qu'une réduction du risque de maladies cardiovasculaires et de cancer.

L’étude a utilisé une lignée de cellules monocytaires de leucémie humaine appelées THP-1, largement utilisées dans les études sur les maladies, pour examiner l’activité antioxydante du teff. Les chercheurs ont comparé les variétés de teff ivoire et brun et ont découvert que le teff brun présentait des niveaux plus élevés de glutathion. Cette découverte suggère que certaines variétés de teff pourraient avoir des propriétés antioxydantes plus élevées.

Le Dr Ayalew Ligaba Osena, chercheur principal, a expliqué que l'étude vise à identifier les variétés de teff possédant les propriétés antioxydantes les plus élevées. Le laboratoire d'Osena analyse actuellement 85 types de teff brun dans l'espoir d'isoler les gènes responsables de l'augmentation de l'activité antioxydante. L’objectif à long terme est de développer des technologies qui profiteront aux producteurs de teff aux États-Unis et en Afrique.

La recherche met en évidence la pertinence du teff pour fournir des alternatives nutritives et sans gluten. Le teff est actuellement cultivé comme plante fourragère aux États-Unis et sa farine est importée pour la consommation humaine. La popularité croissante des régimes sans gluten devrait stimuler la demande de teff.

L'étude était le fruit d'un effort de collaboration entre le laboratoire d'Osena et les laboratoires du Dr Zhenquan Jia et du Dr Nicholas Oberlies à l'UNC Greensboro. L'approche interdisciplinaire a rassemblé des expertises en biologie moléculaire végétale, en chimie et en toxicologie moléculaire. La recherche a également offert aux étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs des possibilités de participation et a contribué à leur développement académique et professionnel.

Dans l’ensemble, l’étude met en lumière l’activité antioxydante du teff, en soulignant ses bienfaits potentiels pour la santé et son importance dans les régimes sans gluten. À mesure que des recherches plus approfondies seront menées, les résultats pourraient ouvrir la voie à l’ingénierie des propriétés antioxydantes du teff et d’autres cultures.

Source : Université de Caroline du Nord à Greensboro