Mystérieux mammifères lumineux : la biofluorescence dans le règne animal

Des chercheurs du Western Australian Museum ont découvert que la biofluorescence, la capacité d'émettre une lueur colorée lorsqu'elle est exposée à la lumière ultraviolette (UV), est présente chez toutes les espèces de mammifères. Cette découverte surprenante contredit les hypothèses précédentes selon lesquelles la biofluorescence était limitée à des espèces de mammifères spécifiques.

L’étude a consisté à projeter une lumière UV sur 125 mammifères de diverses familles et ordres, révélant une large gamme de teintes lumineuses. Les oreilles pointues du renard roux émettaient une lueur verte fluorescente, tandis que l'ours polaire, le zèbre et le léopard affichaient respectivement des marques brillantes blanches, jaunes et noires. Même les ailes de la chauve-souris au nez de feuille orange se sont transformées en un squelette blanc fantomatique. Le grand bilby, un petit marsupial, scintillait comme un diamant sous la lumière UV.

Les chercheurs ont découvert qu’environ la moitié des familles de mammifères présentaient une biofluorescence, notamment diverses parties du corps telles que la fourrure, les griffes, les dents, les moustaches et même une partie de la peau nue. La seule exception était le dauphin nain à long bec, dont les dents étaient la seule caractéristique fluorescente.

La biofluorescence se produit lorsqu'un produit chimique, tel qu'une protéine, absorbe la lumière UV et émet ensuite une longueur d'onde de lumière plus longue. Il a été observé dans divers autres organismes tels que les coraux, les tortues marines, les grenouilles, les perroquets et même les humains. Cependant, le but et l’avantage de ce phénomène chez les mammifères restent flous. Certains scientifiques pensent qu’il pourrait s’agir d’une adaptation biologique, tandis que d’autres pensent qu’il pourrait s’agir d’un sous-produit de la chimie de surface.

Les chercheurs ont également noté que la fluorescence était plus répandue chez les espèces nocturnes, ce qui suggère qu'elle pourrait jouer un rôle dans l'amélioration de la visibilité dans des conditions de faible luminosité. Par exemple, les mammifères les plus actifs la nuit peuvent utiliser des marques biofluorescentes pour attirer des partenaires ou défendre leur territoire. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement l’importance de la biofluorescence chez les mammifères.

Quel que soit son objectif, l’existence de la biofluorescence chez toutes les espèces de mammifères est une découverte fascinante. Cela ajoute à l’intrigue et à la diversité du règne animal, soulignant combien il nous reste encore à apprendre sur le monde naturel.

Cette recherche a été publiée dans la Royal Society Open Science.

Sources:

– Travouillon, KJ, McNamara, K., Cheng, K., Llamas, B., Farrugia, T., Guay, P.-J., Archer, M. (2023). La biofluorescence est répandue chez les mammifères. Science ouverte de la Royal Society, 10(2), 211722.