Plus de 100 autres mammifères brillent, y compris des chats

Une étude récente a découvert que plus de 100 espèces de mammifères, dont les chats, possèdent la capacité de briller sous la lumière ultraviolette (UV). Ce phénomène, appelé biofluorescence, se produit lorsque les animaux absorbent la lumière UV et l'émettent dans différentes couleurs du spectre électromagnétique. Contrairement à la bioluminescence, qui résulte de réactions internes au sein d’un organisme, la biofluorescence dépend d’une source de lumière externe.

Auparavant, les ornithorynques, les opossums et les écureuils volants étaient les seuls mammifères connus à présenter une biofluorescence. Cependant, cette nouvelle recherche a considérablement élargi la liste, portant le nombre total d'espèces de mammifères brillants à 125. Pour mener l'étude, les chercheurs ont examiné des spécimens de la collection du Western Australia Museum et ont identifié divers mammifères biofluorescents. Certains d'entre eux comprenaient le léopard, le renard roux, l'ours polaire et le chat domestique.

Fait intéressant, l’étude a révélé que la fourrure blanche et de couleur claire présentait une fluorescence chez 107 des 125 espèces. De plus, les griffes pigmentées émettaient une lueur chez 68 espèces. Il a également été constaté que la biofluorescence se produit chez les mammifères diurnes et nocturnes, bien que ce dernier groupe ait tendance à afficher une prévalence légèrement plus élevée de ce trait.

Cependant, les chercheurs mettent en garde contre l’utilisation de lampes UV pour localiser des mammifères brillants la nuit, car l’exposition aux rayons UV peut endommager leur vue. Au lieu de cela, ils conseillent d’utiliser des lumières rouges pour l’éclairage. Qu’il s’agisse de trouver un chat ou un ours polaire, il est préférable de faire preuve de prudence lorsqu’on explore cet aspect fascinant de la biologie des mammifères.

Sources:

– Science ouverte de la Royal Society

– Musée d’Australie occidentale