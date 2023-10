Le réchauffement climatique pourrait augmenter la prolifération des prédateurs des récifs coralliens

By

Le réchauffement climatique contribue non seulement au blanchissement des coraux, mais risque également d’augmenter la population d’étoiles de mer à couronne d’épines, qui sont des prédateurs connus des récifs coralliens. Ces étoiles de mer, au stade adulte, sont de véritables prédateurs qui dévorent les récifs coralliens. Cependant, en tant que juvéniles, ils agissent comme herbivores et attendent que les coraux vivants se rétablissent avant de devenir des prédateurs de coraux.

Des scientifiques de l’Université de Sydney ont mené des expériences pour tester la résistance des juvéniles d’étoiles de mer couronne d’épines au stress thermique. Les expériences visaient à imiter les conditions des vagues de chaleur marines qui conduisent au blanchissement et à la mortalité des coraux. Les étoiles de mer ont été exposées à des scénarios de canicule avec des températures allant de 28°C à 30°C, et elles ont montré une tolérance nettement plus grande aux conditions de canicule que les coraux.

L'étude, publiée dans la revue Global Change Biology, a révélé que les étoiles de mer juvéniles à couronne d'épines étaient capables de résister à des températures élevées pendant 20 jours maximum. Cette résistance est près de trois fois supérieure à l’intensité thermique qui provoque le blanchissement des coraux. Les résultats suggèrent que le réchauffement des eaux pourrait en réalité bénéficier à ces étoiles de mer. L’abondance des débris coralliens résultant du blanchissement et de la mortalité des coraux permet à leur nombre d’augmenter avec le temps.

Le réchauffement des océans constitue une menace directe pour la survie des coraux, plusieurs espèces de coraux disparaissant dans des régions comme la Méditerranée et la Grande Barrière de corail en Australie, qui connaissent un blanchissement sévère. Selon un rapport du gouvernement australien, 91 % des coraux de la Grande Barrière de Corail ont été endommagés par le blanchissement consécutif à une canicule estivale prolongée.

En conclusion, le réchauffement climatique constitue une menace importante pour les récifs coralliens, non seulement en raison de leur blanchissement, mais aussi en favorisant potentiellement la prolifération des étoiles de mer couronne d'épines. Comprendre les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins est crucial pour les efforts de conservation.

