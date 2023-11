De nouvelles informations sur l'activité volcanique d'Io

By

Une étude récente menée par une équipe de chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, du California Institute of Technology, de l'Université de l'Arizona et de l'Arizona State University a jeté un nouvel éclairage sur l'activité volcanique d'Io, l'une des lunes de Jupiter. En analysant les données d'émission de chaleur obtenues à partir des capteurs du vaisseau spatial Juno, les chercheurs ont pu créer une vue globale de l'activité volcanique d'Io.

Des recherches antérieures ont indiqué qu'Io est l'objet le plus volcaniquement actif du système solaire, avec une surface couverte de caldeiras et de rivières de roches en fusion. Les scientifiques sont depuis longtemps curieux de connaître la source de cette intense activité volcanique. L'hypothèse dominante suggère que le réchauffement des marées provoqué par la force gravitationnelle de Jupiter est responsable de la génération de la chaleur nécessaire pour alimenter les éruptions volcaniques. Cependant, il y a eu un débat quant à savoir si cette chaleur provenait des profondeurs d'Io ou plus près de sa surface.

La nouvelle étude fournit des preuves convaincantes à l’appui de cette dernière hypothèse. Les chercheurs ont découvert que Io émet 60 % de chaleur en plus le long de ses latitudes inférieures par rapport à ses latitudes supérieures. Cette découverte suggère que la chaleur responsable de l'activité volcanique est concentrée juste sous la surface de la Lune. Les chercheurs suggèrent que Io pourrait avoir un manteau supérieur mou ou même un océan en fusion sous sa croûte.

La vue globale de l'activité volcanique d'Io créée par l'équipe de recherche est basée sur l'analyse de 266 points chauds volcaniques. Cette carte thermique complète fournit des informations précieuses sur la répartition et l’intensité de l’activité volcanique sur la Lune. Cela souligne également l’importance de l’étude des pôles d’Io, qui avaient reçu peu d’attention dans les recherches précédentes.

Comprendre la dynamique du volcanisme d'Io est crucial pour percer les mystères de la géologie planétaire et des processus qui façonnent les corps célestes. Les études futures s’appuieront sans aucun doute sur ces découvertes, offrant potentiellement des informations encore plus détaillées sur l’intrigante activité volcanique d’Io.

QFP

Quelle est la principale source de chaleur de l’activité volcanique d’Io ?

On pense que la principale source de chaleur pour l’activité volcanique d’Io est le réchauffement des marées provoqué par la force gravitationnelle de Jupiter. Les changements de distance entre Io et Jupiter entraînent une friction au sein du matériau rocheux de la lune, produisant de la chaleur.

Où se situe la chaleur responsable de l'activité volcanique d'Io ?

Les nouvelles recherches suggèrent que la chaleur responsable de l'activité volcanique d'Io est concentrée juste sous la surface de la Lune, en particulier le long de ses latitudes inférieures. Cette découverte indique la possibilité d'un manteau supérieur mou ou même d'un océan en fusion sous la croûte d'Io.

Comment a été créée la vision globale de l’activité volcanique d’Io ?

La vue globale de l'activité volcanique d'Io a été créée en analysant les données d'émission de chaleur obtenues à partir des capteurs du vaisseau spatial Juno. Les chercheurs ont combiné de nouvelles données de l'orbite de Juno autour des pôles de Jupiter avec des données antérieures pour cartographier 266 points chauds volcaniques sur Io.

Pourquoi est-il important d'étudier les pôles d'Io ?

L'étude des pôles d'Io est cruciale pour comprendre la répartition et l'intensité de l'activité volcanique sur la Lune. Les recherches précédentes se sont principalement concentrées sur l'équateur d'Io, et ses pôles étaient peu connus. La nouvelle étude souligne la nécessité d'étudier les régions polaires pour acquérir une compréhension globale des processus volcaniques d'Io.

La source: phys.org