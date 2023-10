Farine de roche glaciaire : améliorer l'absorption de l'eau pour l'agriculture groenlandaise

By

De nouvelles recherches suggèrent que l’utilisation de farine de roche glaciaire pourrait améliorer l’absorption de l’eau dans les champs cultivés du Groenland. Cette découverte a le potentiel de révolutionner l’agriculture au Groenland en réduisant le risque d’érosion hydrique et en améliorant les conditions de croissance des plantes.

L'agriculture moderne se développe au Groenland depuis environ un siècle, en mettant l'accent sur l'alimentation du bétail comme les moutons et l'herbe. Ces dernières années, la culture de cultures telles que les pommes de terre et les betteraves est également devenue commercialement viable. Cependant, l’agriculture au Groenland pose de nombreux défis, parmi lesquels la faible capacité du sol à absorber l’eau.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Aarhus a analysé des échantillons de sol provenant de 23 zones pâturées et cultivées du sud du Groenland. Les résultats ont révélé que 99 % du sol était hydrofuge, 98 % présentant un degré extrême de déperlance. Ce phénomène, connu sous le nom d’hydrophobicité, se produit lorsque le sol a du mal à absorber l’eau en raison d’une couche grasse sur les particules du sol.

Lorsque le sol ne peut pas absorber l’eau efficacement, il peut entraver la production agricole en augmentant le ruissellement de surface et l’érosion. Cela limite également l’infiltration de l’eau de pluie ou d’irrigation et réduit la disponibilité des nutriments pour les plantes.

Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont exploré diverses méthodes permettant d’améliorer l’absorption de l’eau dans le sol groenlandais. Une approche consiste à augmenter la teneur en argile du sol, qui est couramment utilisée dans d'autres régions du monde. Cependant, la disponibilité d'argile est limitée dans le sol groenlandais. En revanche, la farine de roche glaciaire est abondante dans la région.

La farine de roche glaciaire se forme lorsque les roches sont écrasées et brisées lors du déplacement des glaciers sur le terrain. Il est riche en minéraux et contient une forte teneur en particules d'argile. Les chercheurs ont mené deux expériences sur le terrain dans le sud du Groenland pour déterminer comment l'ajout de farine de roche glaciaire en différentes quantités affecte la capacité d'absorption d'eau du sol.

Les résultats ont montré que l’utilisation de farine de roche glaciaire peut être bénéfique pour améliorer l’absorption de l’eau dans les sols agricoles du Groenland. Cette découverte a des implications positives pour l’agriculture groenlandaise et fera l’objet d’études plus approfondies en termes de ses effets à long terme.

Cette étude fait partie d'un effort de recherche plus vaste visant à améliorer les conditions agricoles au Groenland face au changement climatique. Des pratiques agricoles durables et productives sont à l’étude, et l’utilisation de farine de roche glaciaire pour l’amélioration des sols est une voie prometteuse à poursuivre.

Source : Université d'Aarhus