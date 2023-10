Une fillette de 8 ans découvre des os rares de mammouth en pêchant en Russie

Maryam Mirsaitova, une fillette de 8 ans, a fait une découverte extraordinaire alors qu'elle pêchait avec son père le long des rives de la rivière Oka, près de Novinki, dans l'ouest de la Russie. Par chance, elle est tombée sur les os des pattes d'un mammouth laineux et sur une vertèbre d'un bison préhistorique, qui ont été exposés lors d'un récent glissement de terrain.

Enthousiasmé et curieux de ses découvertes, le père de Maryam a pris des photographies des os et les a envoyées au musée-réserve de Nijni Novgorod dans l'espoir de les identifier. À leur grand étonnement, le musée a confirmé que les os appartenaient à un mammouth laineux, en particulier le condyle, ou articulation du genou, et le bas du tibia. Les os bien conservés indiquaient qu'ils appartenaient probablement à un grand mammouth adulte et étaient âgés d'environ 100,000 XNUMX ans.

Les mammouths laineux, d'anciens géants qui parcouraient les régions glaciales d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord, étaient autrefois communs jusqu'à leur extinction il y a environ 10,000 XNUMX ans. La fin de la période glaciaire a perturbé leur habitat et leurs sources de nourriture, accélérant leur disparition, peut-être exacerbée par la chasse humaine.

Cette découverte revêt une valeur scientifique importante pour les chercheurs qui étudient ces majestueuses créatures du passé. La Russie, et en particulier la Sibérie, est réputée pour ses abondants fossiles de mammouths. Le climat glacial de la région a remarquablement bien préservé certains spécimens, quelques-uns ayant même été momifiés. Par exemple, les restes momifiés d'un veau mammouth nommé Lyuba ont été découverts en 2007 dans la péninsule de Yamal.

À côté des os de mammouth, Maryam a également mis au jour la vertèbre d'un bison des steppes, ancêtre du bison d'Europe et d'Amérique moderne. L’époque du Pléistocène, il y a 2.6 millions à 11,700 XNUMX ans, a été témoin de l’épanouissement de ces herbivores majestueux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Le musée-réserve de Nijni Novgorod a salué la découverte remarquable de Maryam et a encouragé tous ceux qui tombent sur des fossiles à signaler leurs découvertes aux institutions scientifiques. De nombreux spécimens finissent souvent entre des mains privées, ce qui empêche une étude scientifique détaillée. La rencontre fortuite de Maryam nous rappelle le potentiel inexploité qui se cache sous la surface de la Terre, attendant de dévoiler les secrets du passé extraordinaire de notre planète.

FAQ

1. Quel âge ont les os de mammouth découverts par Maryam ?

On estime que les ossements de mammouth découverts par Maryam Mirsaitova ont environ 100,000 XNUMX ans.

2. Où vivaient les mammouths laineux ?

Les mammouths laineux étaient couramment trouvés dans les régions glaciales d’Europe, d’Asie et plus tard dans le nord de l’Amérique du Nord.

3. Comment les mammouths laineux ont-ils disparu ?

La fin de la période glaciaire a entraîné la perte de l’habitat et des sources de nourriture des mammouths laineux, ce qui, combiné à la chasse humaine, a probablement accéléré leur extinction.

4. Existe-t-il d'autres fossiles de mammouths conservés en Russie ?

Oui, la Russie, et notamment la Sibérie, est riche en fossiles de mammouths. Les conditions environnementales glaciales de la région ont remarquablement bien préservé certains spécimens, notamment des restes momifiés.

5. Quelle autre créature préhistorique Maryam a-t-elle découverte ?

À côté des os de mammouth, Maryam a également découvert une vertèbre provenant d'un bison des steppes, ancêtre du bison d'Europe et d'Amérique moderne.