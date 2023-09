L’Australie dévoile un fossile d’araignée à trappe « géante »

Des scientifiques australiens ont identifié une nouvelle espèce d’araignée trappe « géante » sur la base d’un fossile découvert en juin 2020. Le fossile, nommé Megamonodontium mccluskyi, a été trouvé dans la zone de recherche de McGraths Flat en Nouvelle-Galles du Sud, connue pour sa préservation exceptionnelle des fossiles.

On estime que le fossile a entre 11 et 16 millions d'années, remontant à une époque où McGraths Flat était une forêt tropicale luxuriante. Le corps et les pattes de l'araignée sont bien conservés dans une matrice de goethite et de silice. Ses plus proches parents vivants appartiennent au genre Monodontium, que l'on trouve dans des régions comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour et l'Indonésie.

Grâce à la microscopie électronique à balayage, des chercheurs de l'Université de Canberra ont examiné le fossile en détail. Ils ont découvert des griffes touffues et des soies ressemblant à des poils, caractéristiques qui la classent comme une araignée trappe à pattes en brosse. Les griffes auraient été utilisées pour se déplacer et capturer des proies, tandis que les soies auraient aidé l'araignée à détecter les vibrations des prédateurs potentiels.

Mesurant un peu moins d’un pouce de long, M. mccluskyi est cinq fois plus grand que ses homologues vivants. Il s’agit également du deuxième plus grand fossile d’araignée jamais découvert et du premier fossile d’araignée à pattes broussailleuses découvert en Australie. Cette découverte fournit des informations précieuses sur l’ancienne biodiversité du continent.

Sources:

– McCurry, M., et al. Journal zoologique de la Société Linnéenne.

– Université de Canberra (source)