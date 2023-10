Des preuves anciennes suggèrent que la tempête solaire est 10 fois plus puissante que l'événement de Carrington

By

Des preuves anciennes trouvées dans les anneaux d'arbres partiellement fossilisés indiquent qu'il y a 14,300 10 ans, la Terre a connu une tempête solaire au moins 1859 fois plus puissante que le célèbre événement de Carrington de XNUMX. L'événement de Carrington a provoqué une perturbation généralisée des systèmes télégraphiques, avec des courants électriques. balayant la surface de la Terre et provoquant des incendies et autres chaos.

Les tempêtes géomagnétiques, également connues sous le nom de tempêtes solaires, se produisent lorsque le Soleil libère des éruptions massives ou des éjections de masse coronale. Si ces éruptions sont dirigées vers la Terre, une poussée de particules chargées peut frapper notre magnétosphère, entraînant la perturbation des systèmes de communication, notamment les satellites et les communications radio. Dans de rares cas, la perturbation du champ électromagnétique provoquée par de violentes tempêtes solaires peut avoir un impact sur les réseaux électriques.

Le radiocarbone, produit par des particules cosmiques interagissant avec des particules atmosphériques dans la haute atmosphère, peut révéler des éruptions solaires historiques cachées dans les cernes annuels des vieux arbres. Des scientifiques étudiant des arbres subfossilisés dans les Alpes du sud de la France ont découvert un anneau contenant un énorme pic de radiocarbone datant de 14,300 XNUMX ans. Cette découverte, associée aux preuves provenant de carottes de glace extraites du Groenland, suggère qu'un événement Miyake, une puissante tempête géomagnétique, s'est produit au cours de cette période.

Les événements Miyake sont des événements très intenses et potentiellement dévastateurs qui pourraient causer des dommages importants aux infrastructures terrestres. Les effets pourraient inclure des dommages permanents aux réseaux électriques et des pannes généralisées pouvant durer des mois. Comprendre notre passé est crucial pour prédire avec précision les futures tempêtes solaires et atténuer les risques potentiels.

