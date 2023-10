Un fossile de sauropode récemment découvert donne un aperçu de l'évolution des dinosaures géants

Une espèce de sauropode nouvellement décrite, nommée Garumbatitan morellensis, a été découverte en Espagne, fournissant des informations précieuses sur l'évolution de ces dinosaures colossaux au long cou. Les fossiles, remontant à environ 122 millions d'années au début du Crétacé, ont été découverts sur le site de Sant Antoni de la Vespa, près de la ville de Morella. Cette découverte sans précédent comprend les restes d'au moins trois individus, dont des vertèbres massives, de longs os de jambe et deux ensembles presque complets d'os de pied, ce qui en fait une découverte exceptionnellement rare pour les sauropodes.

Les sauropodes, tels que Diplodocus et Brachiosaurus, étaient des dinosaures herbivores caractérisés par leur cou et leur queue allongés. Garumbatitan morellensis appartient au sous-groupe de sauropodes appelés titanosaures, qui étaient les membres les plus grands et les plus massifs de ce groupe. Les titanosaures étaient la seule lignée de sauropodes à avoir survécu jusqu'à l'extinction massive provoquée par un impact d'astéroïde il y a environ 66 millions d'années.

La taille de Garumbatitan morellensis reste insaisissable, car les os disponibles ne permettent pas une estimation exacte. Cependant, les chercheurs notent la grande taille d'un individu, avec des vertèbres mesurant plus d'un mètre de large et un fémur pouvant atteindre deux mètres de long. Sur la base de ces dimensions, il est probable que Garumbatitan morellensis était de taille moyenne pour les titanosaures, qui atteignaient généralement la taille d'un terrain de basket.

Alors que les titanosaures étaient les sauropodes les plus lourds, le titre le plus long appartient probablement à un sauropode non identifié surnommé « Supersaurus », qui mesurait une longueur stupéfiante de 128 pieds. La forme des os des pattes et des pieds de Garumbatitan morellensis indique qu'il appartenait au sous-groupe des Somphospondyli, qui comprend les titanosaures et d'autres sauropodes allongés comme le Brachiosaurus.

La découverte d'un sauropode somphospondylan primitif en Espagne suggère que l'Europe pourrait être à l'origine de ce sous-groupe. Cependant, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Les chercheurs pensent que des sites comme Sant Antoni de la Vespa et d’autres endroits de la péninsule ibérique ont le potentiel de fournir des informations significatives sur l’évolution des sauropodes. En 2022, les restes d'un énorme sauropode non identifié ont été découverts au Portugal, renforçant ainsi les connaissances croissantes sur les riches archives fossiles de dinosaures d'Europe.

En résumé, la découverte de Garumbatitan morellensis en Espagne met en lumière l’histoire évolutive des dinosaures géants au long cou. Les fossiles fournissent des informations précieuses sur la taille, la morphologie et la classification des titanosaures et leurs relations avec d'autres sauropodes. Les résultats suggèrent également que l’Europe pourrait avoir joué un rôle central dans la diversification précoce des sauropodes.