Le télescope géant Magellan : percer les secrets du cosmos

Le télescope géant Magellan (GMT) a récemment franchi une étape importante dans sa construction, puisqu'il commence à fabriquer et à polir son septième et dernier miroir primaire. Ce miroir est crucial pour compléter l'immense surface de collecte de lumière de 368 mètres carrés du télescope, qui révolutionnera notre compréhension de l'Univers.

Avec ses capacités exceptionnelles de collecte de lumière, le GMT promet de changer la donne dans le domaine de l’astronomie. Sa surface collectrice surpasse celle de tout autre télescope, nous offrant une vue sans précédent du cosmos. Ce projet ambitieux devrait entrer dans l’histoire en révélant les secrets de l’Univers.

Buell Jannuzi, chercheur principal des segments du miroir primaire GMT, directeur de l'Observatoire Steward et chef du Département d'astronomie de l'Université de l'Arizona, souligne le potentiel révolutionnaire des futures découvertes du télescope. Les capacités inégalées du GMT ouvriront la voie à de nouveaux domaines de connaissances et nous mèneront à une compréhension plus profonde du cosmos.

La fabrication et le polissage du septième miroir primaire devraient prendre quatre ans, ce qui souligne la nature méticuleuse et précise de la construction d'un instrument aussi avancé. Chaque segment de miroir est fabriqué en verre borosilicaté fondu et nécessite un savoir-faire artisanal pour obtenir la forme et la qualité de surface souhaitées.

Une fois terminé, le télescope géant Magellan rejoindra les rangs d'autres télescopes puissants dans le monde, tels que le télescope spatial Hubble et le très grand télescope du Chili. Cependant, grâce à ses capacités supérieures de collecte de lumière et à son énorme surface de collecte de lumière, le GMT se démarquera comme un outil remarquable pour l’exploration scientifique.

La Giant Magellan Telescope Organization dirige ce projet remarquable, réunissant un consortium d’institutions et de chercheurs des États-Unis, d’Australie, du Brésil et de Corée du Sud. Cette collaboration internationale souligne l’importance de la coopération mondiale pour repousser les limites de la découverte scientifique.

Sources:

– Organisation du télescope géant Magellan. "GMT commence la fabrication du septième miroir, marquant une étape historique dans la construction du télescope géant Magellan."

– Buell Jannuzi, chercheur principal pour les segments de miroir primaire GMT, directeur du Steward Observatory et chef du département d'astronomie de l'Université de l'Arizona.