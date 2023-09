Fabrication du miroir final du télescope géant Magellan

By

La semaine dernière, une étape importante a été franchie dans le processus de fabrication du télescope géant Magellan. Le Richard F. Caris Mirror Lab de l'Université de l'Arizona a lancé la cuisson du septième et dernier miroir du télescope. Cet énorme miroir, pesant 20 tonnes et mesurant 27.6 pieds de large, jouera un rôle essentiel dans la capacité du télescope à capter la lumière des objets célestes lointains.

Pour fabriquer le miroir, un four a chauffé la piscine de verre optique à une température torride de 2,130 XNUMX degrés Fahrenheit. Cette première étape est cruciale pour créer un miroir de la plus haute qualité. Après le processus de chauffage, le miroir mettra quatre mois à refroidir. Les techniciens commenceront ensuite le processus méticuleux de meulage et de polissage, garantissant que la surface du miroir atteigne une précision exceptionnelle, précise au millième près de la largeur d'un cheveu humain.

L’ensemble du processus de fabrication, de la cuisson à la finition, devrait durer quatre ans. Une fois terminé, le segment miroir sera transporté vers les montagnes du nord du Chili, où il rejoindra les six autres segments miroir du télescope géant Magellan. Actuellement, l'un des six miroirs existants est utilisé pour tester le prototype de la structure de support du télescope.

Avec l’achèvement du télescope géant Magellan, les astronomes disposeront d’un outil puissant. Sa combinaison de puissance de collecte de lumière, d’efficacité et de résolution d’image permettra des découvertes révolutionnaires dans divers domaines de l’astronomie. Rebecca Bernstein, la scientifique en chef du télescope, exprime son enthousiasme quant aux capacités futures du télescope. Elle affirme que cela offrira des opportunités uniques d’étudier les planètes à haute résolution spatiale et spectrale, facilitant ainsi l’exploration de leur composition, de la présence d’eau liquide et du potentiel de vie.

Dans l’ensemble, l’achèvement du miroir final du télescope géant Magellan marque une avancée significative dans la recherche astronomique. Sa construction et ses capacités offrent des perspectives prometteuses pour percer les mystères de l’univers.

Définitions:

– Verre optique : verre spécialement formulé pour être utilisé dans les lentilles, les prismes et autres composants optiques.

– Précision : Qualité d’être précis, exact et soigné dans l’exécution ou l’exécution.

– Pouvoir de collecte de lumière : capacité d’un télescope à collecter et concentrer la lumière d’objets célestes éloignés.

Sources:

– Richard F. Caris Mirror Lab de l'Université de l'Arizona

– Rebecca Bernstein, scientifique en chef du télescope géant Magellan