Le télescope géant Magellan entre dans la dernière étape de la fabrication du miroir

Le télescope géant Magellan (GMT), l'un des télescopes les plus puissants au monde, a entamé sa phase finale de fabrication de miroirs. Le projet GMT, basé au Chili, vise à construire un télescope au sol qui surpasse les capacités des instruments astronomiques actuels.

La fabrication des miroirs est un élément essentiel dans la construction d'un télescope. Les miroirs sont chargés de collecter et de focaliser la lumière, permettant aux astronomes de voir les objets célestes lointains avec une clarté exceptionnelle. Le miroir principal du GMT, composé de sept segments individuels, mesurera un diamètre stupéfiant de 24.5 mètres, lui conférant un niveau sans précédent de capacité de collecte de lumière.

La phase finale de fabrication des miroirs implique le polissage et le revêtement des miroirs pour améliorer leurs propriétés réfléchissantes. Il s'agit d'un processus méticuleux qui nécessite une extrême précision, car toute imperfection peut avoir un impact significatif sur les performances du télescope. L'équipe GMT utilise des technologies avancées, notamment des systèmes de polissage contrôlés par ordinateur et la détermination de faisceaux d'ions, pour garantir que les miroirs répondent aux normes les plus élevées.

Une fois la phase de fabrication des miroirs terminée, l'étape suivante consiste à assembler et installer les miroirs sur le télescope. Cette tâche nécessitera des procédures de manœuvre et d’alignement délicates pour garantir que les miroirs fonctionnent comme une unité unique et cohérente. Il s’agira d’une prouesse technique complexe, mais essentielle pour atteindre les objectifs scientifiques du GMT.

Le télescope géant Magellan promet de révolutionner notre compréhension de l’univers en observant des galaxies, des étoiles et des exoplanètes lointaines avec des détails et une sensibilité sans précédent. Sa construction représente un effort de collaboration entre plusieurs universités et instituts de recherche du monde entier. Le télescope devrait devenir opérationnel au cours de la prochaine décennie, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’exploration astronomique.

