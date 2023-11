Carcasses de dinosaures géants : une source de nourriture vitale pour les prédateurs du Jurassique

By

De nouvelles recherches suggèrent que les dinosaures carnivores pourraient avoir évolué pour capitaliser sur les carcasses géantes comme source de nourriture cruciale. L'étude, menée par des scientifiques de l'Université d'État de Portland dans l'Oregon et publiée dans la revue en libre accès PLOS ONE, explore l'idée selon laquelle les grandes carcasses, en particulier celles appartenant aux dinosaures sauropodes, jouaient un rôle important dans la survie des plus grands carnivores.

Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont développé un modèle basé sur des agents, une simulation virtuelle d'un écosystème de dinosaures basé sur la formation Morrison du Jurassique. Cette simulation comprenait des dinosaures carnivores comme l'Allosaurus, de grands sauropodes, leurs carcasses et une quantité illimitée de stégosaures chassables. Les carnivores du modèle se sont vu attribuer des traits spécifiques qui améliorent leurs capacités de chasse ou de récupération, leur permettant d'obtenir de l'énergie à partir de proies vivantes ou de carcasses de sauropodes.

Les résultats du modèle ont indiqué que lorsque de grandes quantités de charognes de sauropodes étaient disponibles, la chasse devenait plus avantageuse que la chasse. Ces résultats suggèrent que les carnivores de ces écosystèmes pourraient avoir développé des caractéristiques spécialisées pour détecter et exploiter les grosses carcasses. Les chercheurs soulignent que même si le modèle fournit des informations précieuses, il s’agit d’une représentation simplifiée d’un système complexe. Ils reconnaissent que des variables supplémentaires, telles que différentes espèces de dinosaures ou les caractéristiques de l'histoire de vie des dinosaures simulés, pourraient produire des résultats différents.

Selon les résultats de l'étude, Allosaurus, un type de dinosaure théropode, aurait pu subsister principalement de charognes de sauropodes comme principale source de nourriture. Même lorsque d’autres proies étaient accessibles, la sélection naturelle favorisait le charognard par rapport à la chasse, ce qui se traduisait par une meilleure condition physique des individus charognards. Les chercheurs suggèrent que les allosaures ont probablement attendu que plusieurs sauropodes périssent, se régalant de leurs carcasses et stockant de la graisse dans leur queue pour se nourrir jusqu'à la saison suivante. Cette stratégie est logique en raison de la nature riche en calories d’une seule carcasse de sauropode, qui aurait pu nourrir environ 25 allosaures pendant des semaines, voire des mois. De plus, les sauropodes étaient souvent abondants dans l'environnement.

Cette étude met en lumière le rôle potentiel des carcasses de dinosaures géants dans l’élaboration de l’écologie alimentaire et des adaptations évolutives des grandes espèces de prédateurs au cours de la période jurassique. En élargissant notre compréhension de la façon dont la disponibilité des charognes influence l’évolution des prédateurs, ces découvertes contribuent à notre connaissance des écosystèmes d’une époque révolue.

QFP

Qu'est-ce qu'un modèle basé sur des agents ?

Un modèle basé sur des agents est un type de simulation qui représente un système complexe en créant des entités indépendantes (agents) et en définissant leurs comportements et interactions au sein du système.

Qu'est-ce qu'un dinosaure sauropode ?

Les dinosaures sauropodes étaient des herbivores massifs au long cou qui vivaient à l’époque mésozoïque. Ils se caractérisaient par leur grande taille, leur longue queue et leur position à quatre pattes.

Qu'est-ce qu'un dinosaure théropode ?

Les dinosaures théropodes étaient un groupe de dinosaures carnivores bipèdes comprenant des espèces comme l'Allosaurus, le Tyrannosaurus rex et le Velociraptor.

Les dinosaures carnivores étaient-ils principalement des chasseurs ou des charognards ?

L’étude suggère que dans les écosystèmes où de grandes carcasses, comme celles de sauropodes, étaient disponibles, le charognard est devenu une stratégie alimentaire plus rentable que la chasse aux dinosaures carnivores.

Source : PLoS ONE (2023). DOI : 10.1371/journal.pone.0290459