Carcasses de dinosaures géants : une source de nourriture clé pour les prédateurs carnivores ?

De nouvelles recherches suggèrent que les carcasses de dinosaures géants, telles que celles de dinosaures sauropodes au long cou, pourraient avoir servi de source de nourriture importante pour les grands prédateurs carnivores. L'étude menée par Cameron Pahl et Luis Ruedas de l'Université d'État de Portland, aux côtés de leurs collègues, révèle que les dinosaures carnivores prospéraient dans des écosystèmes riches en proies vivantes et mortes. Les chercheurs proposent que pendant la saison sèche, lorsque de nombreux animaux périssent, les carnivores se régaleraient des carcasses et stockeraient la graisse dans leur queue pour les nourrir jusqu'à la prochaine saison sèche.

Pour valider cette hypothèse, les scientifiques ont utilisé une simulation virtuelle simplifiée d'un écosystème de dinosaures basée sur la formation Morrison d'âge jurassique trouvée dans l'ouest de l'Amérique du Nord. La simulation consistait en de grands prédateurs comme l'Allosaurus, aux côtés de sauropodes, de leurs carcasses et d'une quantité infinie de stégosaures chassables. Les résultats de la simulation ont démontré que les grands théropodes, comme Allosaurus, auraient pu évoluer pour subsister principalement de charognes de sauropodes.

Ce qui était particulièrement intéressant, c'est que même lorsque d'autres proies chassables étaient disponibles pour les carnivores, la pression de sélection favorisait le charognard plutôt que la chasse. Les chercheurs ont conclu que la récupération des carcasses de sauropodes était plus rentable dans de tels écosystèmes. Cela suggère que les prédateurs de ces environnements pourraient avoir développé des caractéristiques spécialisées leur permettant de détecter et d’exploiter efficacement les grosses carcasses.

Il est important de noter que le modèle utilisé dans cette recherche est une abstraction simplifiée d’un système complexe. Ses résultats pourraient être influencés par l'inclusion de variables supplémentaires, telles que différentes espèces de dinosaures ou diverses caractéristiques de l'histoire de vie des dinosaures simulés. Néanmoins, cette étude met en lumière l’importance potentielle des carcasses de dinosaures géants en tant que ressource alimentaire pour les prédateurs carnivores, remettant en question notre compréhension des écosystèmes anciens et de leur dynamique.

QFP

Q : Quelle est la principale conclusion de cette recherche ?

R : La recherche suggère que les carcasses de dinosaures géants, en particulier celles de sauropodes, pourraient avoir joué un rôle crucial en tant que source de nourriture pour les prédateurs carnivores.

Q : Comment les chercheurs ont-ils testé leur théorie ?

R : Les chercheurs ont créé une simulation virtuelle simplifiée d’un écosystème de dinosaures basée sur la formation Morrison du Jurassique, dans l’ouest de l’Amérique du Nord.

Q : Qu’est-ce que la simulation a révélé ?

R : La simulation a montré que se nourrir des carcasses de sauropodes était plus rentable pour les carnivores que chasser d'autres proies, ce qui indique que les prédateurs ont peut-être évolué pour exploiter ces grosses carcasses.

Q : Quelle est l’importance de ces résultats ?

R : Bien que cette étude donne un aperçu des écosystèmes de dinosaures, il est important de se rappeler que le modèle utilisé est une représentation simplifiée et peut ne pas refléter toute la complexité des systèmes anciens réels. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour explorer le sujet de manière globale.