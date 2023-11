De nouvelles recherches suggèrent que les carcasses de dinosaures géants étaient des sources de nourriture vitales pour les prédateurs carnivores

By

Des recherches récentes menées par des scientifiques de l'Université d'État de Portland aux États-Unis suggèrent que les carcasses de dinosaures géants, en particulier celles de sauropodes comme Diplodocus, jouaient un rôle crucial en tant que source de nourriture pour les grands prédateurs carnivores. Les dinosaures carnivores habitaient des écosystèmes qui regorgeaient de proies vivantes et décédées.

Les chercheurs suggèrent que ces prédateurs ont attendu la saison sèche, lorsque les animaux étaient plus susceptibles de mourir. Ils se régalaient ensuite des carcasses et stockaient la graisse dans leurs queues pour subvenir à leurs besoins jusqu'à la prochaine saison sèche. Cette stratégie leur a permis de survivre et de prospérer dans leur environnement.

Pour tester cette théorie, les chercheurs ont créé une simulation virtuelle basée sur la faune ancienne de la formation Morrison d’âge jurassique, une formation géologique trouvée dans l’ouest de l’Amérique du Nord. Cet écosystème simulé comprenait de grands prédateurs comme l'Allosaurus, de grands sauropodes, leurs carcasses et une quantité infinie de stégosaures chassables.

À l’aide d’un modèle évolutif, les chercheurs ont découvert que de grands théropodes comme Allosaurus auraient pu s’adapter pour survivre principalement sur des charognes de sauropodes. Même lorsque des proies chassables étaient disponibles, les charognes charognardes offraient de plus grands avantages, conduisant à une meilleure condition physique pour ces prédateurs. Les chercheurs pensent que la pression de sélection favorisait les charognards, tandis que les prédateurs souffraient d’une moindre forme physique.

Le modèle a également montré qu’une seule carcasse de sauropode pouvait fournir suffisamment de calories pour nourrir environ 25 allosaures pendant des semaines, voire des mois. Étant donné que les sauropodes étaient souvent les dinosaures les plus abondants dans leur environnement, il est logique que ces prédateurs attendent une mortalité massive pendant la saison sèche pour se régaler de carcasses de sauropodes et stocker la graisse en vue de leur survie future.

Il est important de noter que le modèle utilisé dans cette étude représente une abstraction simplifiée d'un système complexe. L'inclusion de variables supplémentaires, telles que d'autres espèces de dinosaures ou différents aspects de l'histoire de vie des dinosaures simulés, pourrait potentiellement modifier les résultats.

Cette recherche, mettant en lumière la dynamique écologique des écosystèmes anciens, a été publiée dans la revue PLoS One.

QFP

1. Quelle est la signification de cette recherche ?

Cette recherche suggère que les carcasses de dinosaures géants, en particulier celles de sauropodes, constituaient une source de nourriture cruciale pour les grands prédateurs carnivores des écosystèmes anciens. Il donne un aperçu des comportements alimentaires et des stratégies de survie des dinosaures carnivores.

2. Pourquoi les prédateurs attendaient-ils la saison sèche pour se régaler de carcasses ?

Les chercheurs pensent que les prédateurs attendaient la saison sèche parce que les animaux risquaient davantage de mourir pendant cette période en raison de la rareté des ressources. Cela permettait aux prédateurs de se régaler des carcasses, de stocker de la graisse dans leur queue et de subvenir à leurs besoins jusqu'à la prochaine saison sèche.

3. Comment les chercheurs ont-ils testé leur théorie ?

Pour tester leur théorie, les chercheurs ont créé une simulation virtuelle d’un écosystème de dinosaures basée sur l’ancienne faune de la formation Morrison du Jurassique. Cette simulation incluait des prédateurs, des sauropodes, leurs carcasses et des stégosaures chassables. Ils ont utilisé un modèle évolutif pour mesurer la condition physique de carnivores simulés dans différents scénarios.

4. Pourquoi la chasse aux charognes a-t-elle apporté de plus grands avantages que la chasse ?

La recherche suggère que les charognes charognardes offraient de plus grands avantages parce que de grandes sources de carcasses de sauropodes étaient disponibles. Cela a permis aux charognards d'obtenir une source de nourriture abondante et facilement disponible, conduisant à une meilleure condition physique par rapport à la chasse à des proies vivantes.

5. Quelles sont les limites de l’étude ?

L'étude reconnaît que le modèle utilisé est une abstraction simplifiée d'un système complexe. L'inclusion de variables supplémentaires, telles qu'un plus grand nombre d'espèces de dinosaures ou des caractéristiques différentes de l'histoire de vie des dinosaures simulés, pourrait potentiellement modifier les résultats.