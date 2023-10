L'astéroïde 349507 (QY 2008) est sur le point de dépasser la Terre : ce que vous devez savoir

Un astéroïde massif, de la taille d'environ 100 capybaras, devrait passer près de la Terre le mardi 3 octobre, selon le traqueur d'astéroïdes de la NASA. L'astéroïde, désigné 349507 (QY 2008) par le Centre d'études sur les objets géocroiseurs (CNEOS) du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, ne devrait pas constituer une menace pour notre planète. Cependant, si cela devait toucher la Terre, cela pourrait potentiellement entraîner un événement catastrophique.

Pour mettre en perspective la taille de cet astéroïde, on estime qu’il a un diamètre allant jusqu’à 1.2 kilomètre, ce qui est nettement plus grand que la plupart des survols rapprochés. À titre de comparaison, le capybara moyen, le plus gros rongeur du monde, peut mesurer jusqu'à 1.2 mètre. Cela signifie que l’astéroïde a environ la taille de 100 capybaras.

Heureusement, l’astéroïde passera à une distance de plus de 6 millions de kilomètres, garantissant ainsi qu’il n’y aura aucun risque d’impact direct. Selon une étude du Davidson Institute of Science, un astéroïde de plus de 140 mètres de diamètre pourrait libérer une énergie au moins mille fois supérieure à celle de la première bombe atomique. Un astéroïde de plus de 300 mètres de large, comme l’astéroïde Apophis, pourrait potentiellement détruire un continent entier. Et un astéroïde de plus d'un kilomètre de largeur, comme l'astéroïde 349507 (QY 2008), pourrait déclencher un cataclysme mondial.

Heureusement, la NASA nous a assuré que la Terre était à l’abri de graves impacts d’astéroïdes au cours du siècle prochain. Même si des impacts plus mineurs se produisent, ils causent généralement des dommages minimes. Les scientifiques du monde entier travaillent sans relâche sur les moyens de prévenir les impacts d’astéroïdes, la déviation cinétique apparaissant comme la méthode la plus prometteuse. La mission DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA a réussi à modifier la trajectoire orbitale d'un astéroïde distant grâce à cette approche.

En conclusion, même si le passage de l’astéroïde 349507 (QY 2008) près de la Terre peut susciter curiosité et intrigue, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Notre planète n’est pas en danger et les scientifiques continuent d’explorer des techniques innovantes pour nous protéger des impacts potentiels d’astéroïdes.

Sources:

– Centre d'études sur les objets géocroiseurs (CNEOS) du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA

- Université du Michigan

– Institut des sciences Davidson de l'Institut des sciences Weizmann d'Israël

– Mission DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA