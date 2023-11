De nouvelles informations sur la formation « Cosmic Hand » dévoilées par les télescopes à rayons X de la NASA

By

Les télescopes à rayons X de la NASA ont récemment fourni aux chercheurs un aperçu approfondi du phénomène énigmatique connu sous le nom de « main cosmique ». Située à environ 16,000 17 années-lumière de la Terre, cette formation spectrale a été observée pendant XNUMX jours sans précédent, marquant une étape importante dans notre compréhension de cet objet céleste.

La main cosmique n’est pas une découverte récente ; cependant, cette période d’observation prolongée a permis aux scientifiques d’acquérir de nouvelles connaissances sur son origine et sa composition. La formation est en réalité un vestige d’une explosion de supernova appelée MSH 15-52, survenue il y a environ 1,700 XNUMX ans. Cela en fait l’une des plus jeunes supernovae de notre galaxie, la Voie lactée.

Une équipe de chercheurs dirigée par l'Université de Stanford a expliqué que les restes de la supernova ont donné naissance à une étoile ultra-dense et magnétisée connue sous le nom de pulsar. L'explosion a également généré un motif étrange qui ressemble à une main, avec le pulsar situé à la base, émettant un jet de rayons X radiant et s'étirant vers le « poignet » de la main cosmique.

Récemment, l'explorateur de polarimétrie à rayons X (IXPE) de la NASA a fourni des informations plus détaillées sur les restes spectraux de la main. En analysant la polarisation des rayons X, qui est influencée par les champs magnétiques de la région, les chercheurs ont pu cartographier le champ magnétique dans la nébuleuse en forme de main.

Les données IXPE ont révélé des régions de polarisation remarquablement élevée, indiquant la présence d'un champ magnétique droit et uniforme. Ces résultats suggèrent que les régions de la nébuleuse du vent du pulsar subissent peu de turbulences, conduisant à la génération de particules de haute énergie.

L’un des aspects intrigants découverts par l’étude est la transition du jet de rayons X d’une région turbulente proche du pulsar à un champ magnétique plus uniforme près du poignet et des doigts de la main cosmique. Cela indique que les particules prennent de l'ampleur à mesure qu'elles progressent de la base vers le bout des doigts.

Comprendre l'histoire de la vie des particules énergétiques autour des pulsars, telle qu'élucidée par la formation de la main cosmique, fournit des informations essentielles sur la manière dont ces objets célestes peuvent agir comme accélérateurs de particules. Ces nouvelles découvertes ouvrent la voie à une exploration plus approfondie et à la révélation potentielle d’autres mystères dans la vaste étendue de l’espace.

QFP

Quelle est la formation de la main cosmique ?

La formation cosmique de la main est un motif spectral situé à environ 16,000 15 années-lumière de la Terre. Il s'agit d'un vestige d'une explosion de supernova appelée MSH 52-XNUMX.

Quel âge a la formation de la main cosmique ?

L'explosion de la supernova, qui a formé la main cosmique, s'est produite il y a environ 1,700 XNUMX ans, ce qui en fait l'une des plus jeunes supernovae de notre galaxie, la Voie lactée.

Qu'est-ce qu'un pulsar?

Un pulsar est une étoile magnétisée ultra-dense formée à la suite d’une explosion de supernova. Il émet des faisceaux de rayonnements, notamment des rayons X.

Qu’ont découvert les chercheurs sur le champ magnétique de la main cosmique ?

En analysant la polarisation des rayons X, les chercheurs ont découvert que le champ magnétique dans la main cosmique est remarquablement droit et uniforme dans certaines régions, indiquant peu de turbulences dans les régions de la nébuleuse du vent du pulsar.

Qu'indique la transition du jet de rayons X du pulsar au poignet et aux doigts de la main cosmique ?

La transition suggère que les particules à haute énergie prennent de l'ampleur à mesure qu'elles s'éloignent de la zone turbulente proche du pulsar et se dirigent vers des régions où le champ magnétique est plus uniforme, comme le poignet et les doigts.