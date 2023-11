Percée du projet 8 dans la mesure de la masse des neutrinos

By

Pendant des décennies, les scientifiques ont été aux prises avec la nature insaisissable des neutrinos, particules fondamentales qui jouent un rôle important dans les débuts de l’univers. Ces « particules fantômes » n’interagissent que faiblement avec la matière normale, ce qui les rend notoirement difficiles à étudier. Mais aujourd’hui, la collaboration internationale connue sous le nom de Projet 8 a réalisé un exploit révolutionnaire en utilisant la spectroscopie d’émission de rayonnement cyclotronique (CRES) pour mesurer la masse des neutrinos.

Dans une publication récente dans Physical Review Letters, les chercheurs du Projet 8 ont démontré la viabilité de la méthode CRES pour déterminer la masse des neutrinos. En analysant le spectre énergétique des électrons émis lors de la désintégration bêta du tritium, l’équipe a pu déduire la masse des neutrinos ou fixer une limite supérieure à leur masse.

La clé de leur percée réside dans la mesure précise de l’énergie des électrons, qui est influencée par les effets minuscules de la masse des neutrinos. Plutôt que de détecter directement les neutrinos, le projet 8 se concentre sur la mesure de la fréquence du mouvement orbital des électrons dans un champ magnétique. En déterminant avec précision la fréquence du rayonnement micro-onde émis, les chercheurs peuvent en déduire la masse des neutrinos.

Le Dr Christine Claessens, ancienne doctorante et collaboratrice clé de la publication, a joué un rôle déterminant dans le développement d'un système de détection d'événements qui capture efficacement les caractéristiques des caractéristiques CRES dans le signal radiofréquence. Cela a permis l'enregistrement de haute précision des spectres de désintégration du tritium et le calcul d'une limite supérieure pour la masse des neutrinos à l'aide de la technique CRES.

Les premiers résultats sont extrêmement prometteurs. Sur une période de 82 jours, la collaboration Projet 8 a analysé 3,770 XNUMX événements de désintégration bêta du tritium dans un échantillon de cellule de la taille d'un pois. De manière significative, l’expérience a réussi à éviter les faux signaux ou les événements de fond qui pourraient interférer avec la mesure précise de la masse des neutrinos.

Une fois cette avancée réalisée, le Projet 8 se prépare désormais à la dernière étape de l’expérience. L’équipe prévoit d’agrandir la chambre d’échantillonnage de la taille d’un pois à une taille beaucoup plus grande, facilitant ainsi l’enregistrement d’un plus grand nombre d’événements de désintégration bêta. En dépassant la sensibilité des expériences précédentes, le projet 8 vise à mieux comprendre le comportement des neutrinos et à approfondir notre compréhension de l'évolution de l'univers.

QFP

Que sont les neutrinos ?

Les neutrinos sont des particules fondamentales qui interagissent faiblement avec la matière normale. On les appelle souvent « particules fantômes » en raison de leur capacité à pénétrer la matière sans obstruction.

Comment les scientifiques mesurent-ils la masse des neutrinos ?

Mesurer la masse des neutrinos constitue un défi de taille en raison de la nature faible de leurs interactions. Le projet 8 utilise la spectroscopie d'émission de rayonnement cyclotron (CRES) pour mesurer indirectement la masse des neutrinos en analysant le spectre énergétique des électrons émis lors de la désintégration bêta du tritium.

Quelle est la signification de la percée du Projet 8 ?

La réussite du projet 8 dans l'utilisation de CRES pour mesurer la masse des neutrinos représente une étape majeure dans la physique des particules. Il fournit des informations précieuses sur le comportement des neutrinos et contribue à notre compréhension globale de l’évolution de l’univers.

Quelles sont les prochaines étapes du projet 8 ?

Suite à leur démonstration de principe réussie, le projet 8 se concentre désormais sur l’intensification de son expérience. Ils prévoient de créer une chambre d'échantillonnage plus grande pour accueillir davantage d'événements de désintégration bêta, dépassant ainsi la sensibilité des expériences précédentes et faisant progresser davantage notre connaissance des neutrinos.