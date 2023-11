De nouvelles découvertes mettent en lumière les origines des étoiles pauvres en métaux

Une récente percée dans la recherche astronomique a dévoilé de nouvelles informations sur les origines des étoiles pauvres en métaux. Une équipe internationale d'astronomes, dirigée par Vinicius M. Placco de l'Université de São Paulo, a fait une découverte révolutionnaire en utilisant le spectrographe optique à haute résolution Gemini (GHOST) du télescope Gemini Sud au Chili. Leurs découvertes, publiées sur le serveur de pré-impression arXiv, révèlent la détection d'une nouvelle étoile extrêmement pauvre en métaux.

Les étoiles pauvres en métaux sont une trouvaille rare dans l’univers, ce qui rend cette découverte particulièrement importante. Seuls quelques milliers d’étoiles avec des abondances de fer [Fe/H] inférieures à -2.0 ont été identifiées jusqu’à présent. L'ajout à cette liste restreinte d'étoiles pauvres en métaux permet aux astronomes d'approfondir leur compréhension de l'évolution chimique de l'univers.

L'étoile en question, connue sous le nom de SPLUS J1424−2542, a été détectée pour la première fois en 2019 dans le cadre du Southern Photometric Local Universe Survey (S-PLUS). Situé à environ 25,500 1424 années-lumière de la Terre, SPLUS J2542−0.84 possède une masse d’environ 10 masse solaire et un âge estimé à 4,750 milliards d’années. Sa température effective est d'environ XNUMX XNUMX K.

S'appuyant sur des études antérieures, l'équipe a mené des observations GHOST de SPLUS J1424−2542, leur permettant d'entreprendre une analyse chimique complète de l'étoile. Les observations ont confirmé que SPLUS J1424−2542 est effectivement une étoile extrêmement pauvre en métaux, avec un niveau de métallicité d'environ -3.39.

L’une des découvertes les plus intrigantes est que le SPLUS J1424−2542 présente une amélioration des éléments lourds. Associé à sa faible métallicité et à son faible rapport carbone/fer, cela suggère que l'étoile s'est probablement formée à partir d'un nuage de gaz contaminé par au moins deux populations progénitrices. Ces progéniteurs incluent l'explosion d'une supernova d'une étoile sans métal d'une masse estimée entre 11.3 et 13.4 masses solaires et les conséquences d'une fusion d'étoiles à neutrons binaires avec des masses d'environ 1.66 et 1.27 masses solaires.

Cette recherche révolutionnaire met en lumière la formation et l’évolution des étoiles pauvres en métaux, fournissant ainsi des informations précieuses sur les premiers stades de l’univers. En étudiant ces objets rares, les astronomes espèrent découvrir davantage de secrets sur la composition chimique et l’histoire de notre environnement cosmique.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une étoile pauvre en métaux ?

R : Une étoile pauvre en métaux est un objet stellaire avec une faible abondance d’éléments lourds, comme le fer, par rapport au Soleil et aux autres étoiles.

Q : Pourquoi les étoiles pauvres en métaux sont-elles importantes ?

R : Les étoiles pauvres en métaux aident les astronomes à comprendre l’évolution chimique de l’univers et fournissent des informations précieuses sur les premières étapes de la formation des étoiles.

Q : Comment le SPLUS J1424−2542 a-t-il été détecté ?

R : SPLUS J1424−2542 a été détecté pour la première fois en 2019 dans le cadre du Southern Photometric Local Universe Survey (S-PLUS).

Q : Quelles sont les implications de la présence améliorée d’éléments lourds dans SPLUS J1424−2542 ?

R : La présence accrue d'éléments lourds suggère que l'étoile s'est formée à partir d'un nuage de gaz contaminé par de multiples populations progénitrices, telles que des explosions de supernova et des fusions d'étoiles à neutrons.

Q : Que signifie cette découverte pour notre compréhension de l’univers ?

R : Cette découverte approfondit nos connaissances sur la composition chimique et l'évolution de l'univers, en fournissant un aperçu des premiers stades de la formation des étoiles et des origines des étoiles pauvres en métaux.