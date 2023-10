Représentation autochtone à la NASA : célébrer les ingénieurs et scientifiques amérindiens

Le récent atterrissage réussi par la NASA du vaisseau spatial InSight sur Mars a attiré l'attention sur la sous-représentation des Amérindiens dans les domaines STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Aaron Yazzie, un ingénieur Navajo, a joué un rôle crucial dans la mission et est devenu un modèle pour la jeunesse autochtone. Les réalisations de Yazzie, ainsi que celles d'autres ingénieurs et scientifiques amérindiens, mettent en lumière les contributions apportées par cette communauté sous-représentée.

Yazzie, qui a grandi en Arizona, est diplômée de Stanford en génie mécanique. Il a rejoint le Jet Propulsion Laboratory de la NASA et faisait partie de l'équipe chargée d'atterrir un vaisseau spatial sur Mars. Yazzie a créé l'entrée de pression sur le sous-système de capteur de charge utile auxiliaire, un composant important qui collecte des données cruciales sur l'atmosphère de Mars. Son succès a inspiré de nombreux jeunes amérindiens qui réalisent désormais qu’il est possible de réaliser leurs rêves dans les STEM.

Mais Yazzie n’est pas le premier Amérindien à avoir un impact sur le programme spatial. Mary Golda Ross, membre de la nation Cherokee, fut la première femme ingénieure et mathématicienne amérindienne. Elle a travaillé pour Lockheed Martin, collaborant avec la NASA sur divers projets. Ross a joué un rôle essentiel dans l'avancement de l'étage supérieur de la fusée Agena et a développé les exigences opérationnelles des engins spatiaux, contribuant ainsi au projet Apollo. Ses réalisations, notamment la rédaction du Planetary Flight Handbook de la NASA, mettent en valeur ses contributions significatives à l'exploration spatiale.

Jerry Elliott, physicien Osage et Cherokee, est également entré dans l'histoire en tant que l'un des premiers Amérindiens à recevoir un diplôme en physique de l'Université d'Oklahoma. Il a rejoint la NASA en tant qu'ingénieur des opérations de mission de vol et a joué un rôle crucial dans la mission Apollo 13. Les calculs d'Elliott ont aidé à ramener l'équipage sur Terre en toute sécurité après une panne du système. Son leadership exemplaire au cours de cette mission lui a valu la prestigieuse Médaille Présidentielle de la Liberté.

Ces ingénieurs et scientifiques amérindiens ont ouvert la voie aux générations futures. Ils ont inspiré d’autres personnes à poursuivre une carrière dans les STEM et ont apporté des contributions significatives à l’exploration spatiale. Leurs réalisations soulignent l’importance de la diversité dans les domaines scientifiques et rappellent que chacun peut réaliser ses rêves avec dévouement et persévérance.

