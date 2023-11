Explorer le monde caché : comment les microbes façonnent la survie des pins

Dans les forêts isolées des îles mexicaines, dans les paysages accidentés de Californie et au cœur de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, un projet scientifique révolutionnaire dévoile les secrets de la résilience et de l'adaptation des pins. Les scientifiques de Scion, ainsi que des chercheurs d'universités des États-Unis, d'Australie et de l'Université Lincoln, explorent le monde mystérieux du microbiome de l'arbre, le réseau complexe de champignons, de bactéries et de micro-organismes qui résident à l'intérieur et autour de l'arbre. racines et environnement du sol.

Le Dr Steve Wakelin et la doctorante Sarah Addison font partie des chercheurs dédiés au projet quinquennal Tree Root Microbiome. Grâce à leurs vastes efforts d’échantillonnage sur des sites de pins en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Australie et au Mexique, ils visent à comprendre les facteurs qui permettent aux pins de prospérer dans certaines régions tout en étant en difficulté dans d’autres.

Tout comme les humains possèdent un microbiome qui a un impact significatif sur notre santé et notre bien-être, les arbres possèdent un écosystème interne similaire. Cet ensemble de micro-organismes influence profondément leur santé globale, leur résilience et leur fonctionnalité. En examinant le microbiome, les scientifiques espèrent découvrir le rôle essentiel qu’il joue dans l’adaptabilité des pins.

Tout au long du projet, les chercheurs ont collecté des échantillons sur plus de 750 pins, dont 450 provenant uniquement de Nouvelle-Zélande. Leurs efforts d'échantillonnage complets ont été rendus possibles grâce à la collaboration avec des agriculteurs et des propriétaires fonciers, qui autorisent généreusement l'accès à un large éventail de peuplements de pins.

Établissant des parallèles avec le Human Microbiome Project, qui a révélé des connaissances révolutionnaires sur la relation entre les microbes et la santé humaine, le Dr Wakelin affirme que l'exploration du microbiome de l'arbre offre une opportunité sans précédent de mieux comprendre les interactions entre les microbes et l'environnement.

L'impact profond du changement climatique sur les écosystèmes de la planète nécessite une compréhension plus approfondie de la manière dont les arbres s'adaptent et réagissent à leur environnement. En tirant parti d’une technologie avancée de l’ADN, telle que le séquençage à haut débit, les scientifiques peuvent identifier les caractéristiques uniques du microbiome spécifiques à chaque région et faire la lumière sur la façon dont les arbres pourraient évoluer face aux défis futurs.

Des sols sableux de l'ouest et du sud de l'Australie, qui connaissent de fréquentes sécheresses, aux forêts de pins de Monterey, en Californie, qui luttent contre les maladies et la sécheresse persistante, ces environnements diversifiés offrent un aperçu de l'avenir potentiel des pins de Nouvelle-Zélande. Les connaissances accumulées grâce à ce projet pourraient non seulement aider à protéger les pins, mais également fournir un aperçu de l'adaptabilité d'autres espèces d'arbres, qu'elles soient indigènes ou exotiques.

Le programme de recherche sur le microbiome des racines des arbres, rendu possible grâce au financement du Fonds Endeavour du ministère des Affaires, de l'Innovation et de l'Emploi et du Forest Growers Levy Trust, est un effort de collaboration entre Scion, Western Sydney University, Wright State University, Victoria University of Wellington, Woodwell. Centre de recherche sur le climat, Australian Plant Phenomics Facility et Lincoln University.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce qu’un microbiome ?

Un microbiome fait référence à l'ensemble de la communauté de micro-organismes, notamment les bactéries, les champignons et les virus, qui résident à l'intérieur et sur un organisme vivant ou dans un environnement particulier, tel que le sol.

2. Pourquoi l’étude du microbiome des pins est-elle importante ?

L'examen du microbiome des pins permet aux scientifiques de comprendre le rôle des micro-organismes dans la survie, la santé et l'adaptabilité de ces arbres. Il fournit des informations précieuses sur la manière dont les arbres peuvent faire face aux changements environnementaux, tels que le changement climatique.

3. Quelle technologie est utilisée pour étudier le microbiome ?

Une technologie avancée de l’ADN, telle que le séquençage à haut débit, est utilisée pour analyser les caractéristiques et la composition uniques du microbiome accompagnant les pins dans différentes régions.

4. Comment les pins s’adaptent-ils à différents environnements ?

Les pins ont la capacité de s’adapter aux changements de leur environnement grâce à leur microbiome. La collection de micro-organismes qu’ils abritent contribue à leur capacité à résister aux changements provoqués par des facteurs tels que le changement climatique.

5. Les résultats de cette recherche peuvent-ils être appliqués à d’autres espèces d’arbres ?

Oui, les recherches menées sur les pins fournissent un modèle précieux pour comprendre comment d’autres espèces d’arbres, indigènes et exotiques, peuvent s’adapter et réagir à leur environnement.