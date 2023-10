Observation du ciel en octobre : événements célestes à observer

By

Octobre est un mois fascinant pour les amateurs d’observation du ciel, car il offre une variété de phénomènes célestes à observer. Des planètes prenant la pose dans le ciel à une éclipse de soleil en forme d'anneau de feu, il y en a pour tous les goûts.

Le 10 octobre, les observateurs du ciel auront l'occasion d'apercevoir Vénus à l'est avant le lever du soleil. Accompagnée d'un mince croissant de Lune, Vénus sera rejointe par le cœur brillant de Lion le lion et de l'étoile blanc bleuâtre Regulus, créant un magnifique spectacle céleste.

L’un des événements les plus attendus du mois d’octobre est l’éclipse du Soleil en « anneau de feu », qui aura lieu le 14 octobre. Cet événement céleste ne sera visible que sur l’étroit chemin d’annularité qui s’étend de l’Oregon au Texas et dans certaines parties du Texas. Mexique, Amérique centrale et Amérique du Sud. Cependant, même ceux qui se trouvent en dehors de la trajectoire de l’annularité pourront toujours assister à une éclipse partielle.

Il est important de noter que l’observation d’une éclipse solaire nécessite une protection oculaire particulière, comme des lunettes à éclipse ou un filtre solaire spécialisé. Les observateurs du ciel peuvent également utiliser des méthodes de visualisation indirectes, comme un projecteur sténopé, pour observer l'éclipse en toute sécurité. La prochaine éclipse totale de Soleil aura lieu le 8 avril 2024 et balayera tous les États-Unis.

Le 23 octobre, la Lune, éclairée à environ 70 %, sera suspendue juste sous la planète aux anneaux Saturne dans le ciel nocturne. En regardant vers le sud une heure ou deux après le coucher du soleil, les observateurs peuvent assister à cet alignement céleste à couper le souffle. Le lendemain soir, la Lune sera visible juste à l’est de Saturne, offrant une autre occasion de s’émerveiller devant ce couple céleste.

Pour terminer le mois en beauté, le 28 octobre, la pleine lune et Jupiter se rapprocheront suffisamment pour créer un spectacle impressionnant dans le ciel. Ces deux objets lumineux offriront un affichage visuel époustouflant aux observateurs du ciel.

Octobre est véritablement un mois rempli de friandises célestes pour les amateurs d'observation du ciel. Qu'il s'agisse d'observer l'éclipse de « l'anneau de feu » ou de s'émerveiller devant les alignements célestes des planètes et de la Lune, il existe d'innombrables merveilles à explorer dans le ciel nocturne.

Définitions:

– Phénomènes célestes : événements ou événements qui se produisent dans le ciel, tels que les éclipses, les alignements et les positions planétaires.

– Éclipse solaire annulaire : type d'éclipse solaire dans laquelle la Lune ne recouvre pas complètement le Soleil, laissant un anneau de lumière solaire visible sur les bords de la Lune.

– Méthode de visualisation indirecte : Un moyen sûr d’observer une éclipse solaire ou d’autres objets célestes brillants sans regarder directement le Soleil, par exemple en utilisant un projecteur sténopé.

Sources:

– NASAJPL (Twitter)