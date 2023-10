Des millions de personnes se préparent à une éclipse solaire annulaire dans les Amériques

Des millions de personnes à travers les Amériques se préparent avec impatience à un événement astronomique rare et captivant. Samedi, une éclipse solaire annulaire se produira, projetant un voile d'ombre de l'Oregon au Brésil. Ce phénomène créera une bordure orange ardente dans le ciel qui ne sera visible que quelques minutes.

Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, créant un effet « anneau de feu ». Cela se produit en raison de l’orbite légèrement ovale de la Lune, qui la place à son point le plus éloigné de la Terre pendant l’éclipse.

Aux États-Unis, l’éclipse sera visible dans des États comme l’Oregon, le Nevada, l’Utah, l’Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas. L'éclipse parcourra une trajectoire annulaire de 125 milles de large entre midi et 1 heures, heure de l'Est. D’autres régions du pays, notamment des villes comme Seattle, Los Angeles, Las Vegas et Houston, connaîtront une éclipse partielle.

Il est important de noter que regarder directement l’éclipse annulaire sans équipement de protection approprié peut causer des dommages aux yeux. Les scientifiques et les experts conseillent aux spectateurs d'utiliser un équipement approprié pour assurer leur sécurité lors de l'observation de l'éclipse.

Divers événements et rassemblements sont prévus le long du chemin de l'annularité, allant des petites fêtes locales aux grands festivals. Des télescopes seront installés dans l'Oregon et l'Exploratorium de San Francisco diffusera l'événement en direct depuis l'Utah. En outre, la ville de Marysvale, dans l'Utah, se prépare à un afflux de visiteurs et organise une célébration de trois jours.

L'éclipse traversera également le Texas, y compris la ville de San Antonio. Cette région a la chance d'être sur le chemin de l'éclipse annulaire de samedi et d'une éclipse totale prévue en avril prochain. L'enthousiasme et l'anticipation se sont accrus à San Antonio, où les scientifiques et les habitants attendaient avec impatience cet événement rare.

Cette éclipse solaire annulaire offre une occasion unique aux personnes de tous horizons de se réunir et de s’émerveiller de notre place dans l’univers vaste et infini. Cela nous rappelle que nous partageons tous la même maison au sein de ce vaste cosmos.

Définitions:

– Éclipse solaire annulaire : type d’éclipse solaire qui se produit lorsque la Lune est à son point le plus éloigné de la Terre,