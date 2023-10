La saison effrayante apporte un spectacle cosmique : l'éclipse lunaire partielle de la Lune de sang

By

En octobre, préparez-vous à assister à un spectacle céleste alors que le Soleil, la Lune et la Terre s'alignent parfaitement, nous offrant une fascinante éclipse lunaire partielle de Lune de Sang. Dans ce phénomène étrange, la Terre semblera prendre une bouchée cosmique de la Lune, rappelant un vampire se régalant de sa proie.

Les éclipses lunaires se produisent lorsque les orbites de la Terre et de la Lune se synchronisent, positionnant la Terre directement entre le Soleil et la Lune. En conséquence, la lumière du Soleil est obstruée par la Terre, projetant son ombre sur la surface lunaire. Contrairement à une éclipse lunaire totale où l'ombre de la Terre recouvre entièrement la Pleine Lune, une éclipse lunaire partielle ne recouvre que partiellement la Lune, créant l'illusion d'une « morsure » sur notre satellite.

Le magnifique spectacle de l'éclipse lunaire partielle de la Lune de Sang aura lieu les 28 et 29 octobre, captivant les observateurs de toute l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Afrique, de l'Asie, du Pacifique et de certaines régions de l'Arctique et de l'Antarctique. Pour déterminer les heures d'observation spécifiques dans votre emplacement, consultez la carte interactive de l'éclipse de TimeandDate ou regardez leur diffusion en direct.

Pendant l’éclipse partielle, la Lune traversera la quasi-ombre de la Terre, connue sous le nom d’éclipse pénombrale. Cette phase sera visible pendant environ une heure de part et d'autre de l'éclipse partielle. L’éclipse entière, toutes phases comprises, devrait durer environ 4 heures et 25 minutes, même si les moments les plus captivants ne dureront qu’environ 1 heure et 17 minutes. Environ 6 % de la surface de la Lune sera immergée dans l’ombre de la Terre pendant cette période.

Il est intéressant de noter que les éclipses se produisent généralement par paires. Suite à la récente éclipse annulaire de Soleil ou « anneau de feu » observée en Amérique du Nord et du Sud le 14 octobre, les événements cosmiques à venir incluent une éclipse pénombrale de Lune les 24 et 25 mars 2024 et une éclipse totale de Soleil le 8 avril 2024. .

Parlons maintenant du surnom de « Blood Moon ». Bien que l'éclipse de ce week-end ne produise pas une véritable Lune de Sang, le nom ajoute une touche dramatique à l'occasion. Les Lunes de sang font généralement référence à l'apparence rougeâtre de la Lune lors d'une éclipse lunaire totale, causée par la diffusion de la lumière du Soleil à travers l'atmosphère terrestre. Cependant, différentes cultures désignent souvent la Pleine Lune d’octobre sous différents noms, tels que Lune du Chasseur ou Lune de Sang.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une éclipse partielle de Lune ?

R : Lors d'une éclipse partielle de Lune, seule une partie de la Lune est couverte par l'ombre de la Terre, créant l'illusion d'une « morsure » de la Lune.

Q : Où la prochaine éclipse lunaire partielle de la Lune de Sang sera-t-elle visible ?

R : L'éclipse sera visible depuis l'Europe, l'Amérique du Nord, certaines parties de l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Afrique, l'Asie, le Pacifique et certaines régions de l'Arctique et de l'Antarctique.

Q : Combien de temps durera l’éclipse ?

R : L’éclipse entière, y compris toutes les phases, durera environ 4 heures et 25 minutes. Cependant, les moments les plus captivants dureront environ 1 heure et 17 minutes.

Q : La Lune apparaîtra-t-elle rouge pendant cette éclipse ?

R : Non, la Lune n’apparaîtra pas rouge pendant cette éclipse partielle de Lune. Une « Lune de sang » fait spécifiquement référence à la teinte rougeâtre observée lors d’une éclipse totale de Lune.