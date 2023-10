By

Des chercheurs allemands du Centre de recherche sur l'énergie solaire et l'hydrogène du Bade-Wurtemberg (ZSW) ont franchi une étape importante dans le développement d'une technologie de capture directe de l'air (DAC) pour éliminer le CO2 de l'atmosphère. Le projet pilote, qui a duré plus de 10,000 2 heures, a réussi à extraire près de cinq tonnes de COXNUMX.

Selon ZSW, cette réussite indique que leur technologie DAC est fiable, robuste, facilement évolutive et économe en énergie. Les chercheurs préparent actuellement cette technologie à une utilisation industrielle et prévoient de la multiplier par 100, avec une capacité d'environ 1,000 2 tonnes de CO2025 par an à partir de 2. ZSW estime qu'en augmentant l'échelle, le coût de production du CO100 pourrait être réduit à moins de XNUMX euros par tonne, ce qui le rendrait économiquement viable pour diverses applications, y compris les usines de production de carburant électronique.

Le système ZSW fonctionne avec un taux de consommation d'énergie d'environ un kilowattheure d'électricité pour un kilogramme de dioxyde de carbone. Cette efficacité est due à l'utilisation de la chaleur résiduelle provenant d'autres procédés pour couvrir une partie importante de la demande énergétique nécessaire au captage du CO2.

L’élimination du carbone de l’atmosphère est cruciale pour atteindre la neutralité climatique, car toutes les émissions ne peuvent pas être complètement évitées. Le développement de systèmes d'élimination du CO2, tels que la technologie DAC, a retenu l'attention en tant que solution potentielle. Cependant, certains soutiennent que le recours à des méthodes d'élimination pourrait détourner l'attention du besoin urgent de réductions des émissions.

En résumé, les chercheurs allemands du ZSW ont réalisé des progrès significatifs dans la technologie DAC, démontrant sa fiabilité, son évolutivité et son efficacité énergétique. Cette avancée nous rapproche du déploiement de systèmes de captage du CO2 à grande échelle et de la résolution du défi du changement climatique.

Définitions:

– Direct Air Capture (DAC) : Une technologie qui capte le CO2 directement de l’air dans le but d’éliminer le dioxyde de carbone.

– Neutralité climatique : Atteindre un équilibre entre les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique.

– Éliminateurs de CO2 : technologies ou processus qui éliminent activement le CO2 de l'atmosphère ou d'autres sources.

