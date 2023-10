Simulation de la migration à long terme des radionucléides dans les roches fracturées à l'aide de la modélisation géotechnique par centrifugeuse

By

Des chercheurs de l'Université du Zhejiang ont développé une nouvelle méthode pour simuler le transport de radionucléides ou de contaminants à travers un granit fracturé à petite échelle à l'aide d'une modélisation géotechnique par centrifugeuse. Ceci est particulièrement important pour comprendre les problèmes de transport à long terme à de grandes échelles spatiales et temporelles. Le stockage géologique en profondeur est une méthode largement acceptée pour gérer les déchets radioactifs, mais il existe un risque de fuites ou d'altérations potentielles de l'environnement géologique, qui pourraient conduire à la migration de radionucléides dans la biosphère.

Les méthodes traditionnelles de surveillance sur le terrain étaient insuffisantes pour résoudre ces problèmes de transport à long terme. Cependant, les chercheurs ont utilisé les capacités de la technologie d’impression 3D pour créer une conception structurelle unique pour des échantillons de roche fracturée avec une perméabilité réglable. En combinant cela avec un appareil de contrôle scellé, ils ont pu mener des expériences en gravité normale et en hypergravité pour évaluer les performances de barrière des roches fracturées à faible perméabilité.

L’expérience d’hypergravité était à l’origine utilisée pour simuler le transport de contaminants dans les sols, mais ses effets sur les roches fracturées restaient inconnus. Les chercheurs ont utilisé le modèle de réseau de fractures imprimé en 3D et l’expérience d’hypergravité pour combler ce manque de connaissances. Les résultats ont montré que cette méthodologie pouvait évaluer avec succès la performance de barrière à long terme de roches fracturées à faible perméabilité.

Cette avancée a des implications significatives pour le domaine du stockage géologique en profondeur. Les chercheurs espèrent que leurs résultats inspireront une exploration plus approfondie du potentiel des expériences en hypergravité et des réseaux de fractures imprimés en 3D pour évaluer la viabilité à long terme des méthodes de stockage. Ces recherches ouvrent de nouvelles possibilités pour étudier le transport de radionucléides ou de contaminants dans les roches fracturées et améliorer la sécurité du stockage géologique en profondeur des déchets nucléaires.

Source : Wenjie Xu et al, « Expérience en hypergravité du transport de solutés dans des roches fracturées et méthode d'évaluation des performances des barrières à long terme », Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI : 10.1016/j.rockmb.2023.100042