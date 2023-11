Les prévisions météorologiques pour la région métropolitaine de Vancouver offrent des conditions optimales pour observer les aurores boréales

Les prévisions météorologiques pour la région métropolitaine de Vancouver apportent des nouvelles passionnantes aux amateurs de ciel. Au cours des prochains jours, les habitants auront peut-être l’occasion d’assister à un spectacle époustouflant d’aurores boréales. Associées à une météo spatiale orageuse, les conditions sont très favorables pour expérimenter la danse fascinante de la lueur verte des aurores descendantes sur le Lower Mainland.

Selon la station Weatherhood du centre-ville de VIA, le mardi 7 novembre a commencé avec des conditions venteuses, mais les prévisions du soir promettent un temps partiellement nuageux mais sec avec des températures qui tomberont à 5 °C. Mercredi, il pourrait y avoir quelques précipitations au cours de la journée, mais la soirée les prévisions indiquent un ciel clair.

Le Centre de prévision météorologique spatiale de la National Oceanic and Atmospheric Administration surveille actuellement une veille de tempête géomagnétique G2 (modérée), principalement en raison du comportement des vents solaires rapides et des effets persistants des éjections de masse coronale (CME) au cours du week-end. Le centre prédit la possibilité d'autres CME avec des effets potentiels jusqu'au 10 novembre.

L'Université de l'Alaska à Fairbanks (UAF) a prédit une activité aurorale « élevée » pour le mardi 7 novembre, rendant possible l'observation d'une partie importante de l'Amérique du Nord, y compris tout le Canada. Contrairement aux prévisions habituelles, qui suggèrent d'observer les aurores boréales bas à l'horizon à Vancouver, cet affichage peut être visible au-dessus de toute la région. D'autres villes comme Minneapolis, Milwaukee, Toronto et Charlottetown pourraient également avoir la chance d'être témoins d'aurores au-dessus de leur tête.

Pour ceux qui vivent dans des villes plus au sud, comme Boise, Lincoln, Indianapolis et Annapolis, les lumières dansantes peuvent être visibles plus bas à l'horizon. L'UAF fournit une carte de surveillance des aurores en ligne, affichant les régions où la lueur verte des aurores est susceptible d'atteindre. La carte comprend également une brève description de l'activité des aurores pour chaque jour, permettant aux téléspectateurs de planifier à l'avance.

Mercredi offre une autre occasion de voir les aurores boréales. Selon l'UAF, des affichages « actifs » seront possibles depuis Inuvik, Yellowknife, Rankin et Iqaluit jusqu'à Juneau, Edmonton, Winnipeg et Sept-Îles. Vancouver, Great Falls, Pierre, Madison, Lansing, Ottawa, Portland et St. Johns pourront peut-être les voir bas à l'horizon.

L'UAF s'attend à une portée aurorale similaire jeudi, ce qui signifie que si le temps le permet, les lumières dansantes pourraient encore être visibles bas à l'horizon à Vancouver.

Ne manquez pas cette occasion extraordinaire d'observer les aurores boréales illuminer le ciel nocturne de la région métropolitaine de Vancouver. Gardez un œil sur les prévisions météorologiques et préparez-vous à être captivé par l'exposition impressionnante d'œuvres d'art de la nature.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Que sont les aurores boréales ?

Les aurores boréales, également connues sous le nom d’aurores boréales, sont des manifestations de lumière naturelle qui se produisent dans les régions polaires de la Terre. Ces phénomènes époustouflants sont provoqués par la collision de particules chargées du Soleil avec des atomes et des molécules de l'atmosphère terrestre.

2. Pourquoi les conditions sont-elles favorables pour observer les aurores boréales dans la région métropolitaine de Vancouver ?

Les prévisions météorologiques pour la région métropolitaine de Vancouver prévoient des conditions sèches et claires, idéales pour les observateurs du ciel qui souhaitent observer les aurores boréales. De plus, le Centre de prévision météorologique spatiale de la National Oceanic and Atmospheric Administration a émis une veille de tempête géomagnétique, indiquant un risque plus élevé d'activité aurorale.

3. Comment puis-je suivre les prévisions concernant les aurores boréales ?

L'Université de l'Alaska à Fairbanks fournit une carte en ligne de surveillance des aurores qui montre les régions où la lueur verte des aurores est susceptible d'atteindre. La carte comprend également une brève description de l'activité des aurores boréales pour chaque jour, permettant aux téléspectateurs de planifier à l'avance et d'anticiper les meilleures opportunités d'observation des aurores boréales.