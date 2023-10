Le rôle de la haute atmosphère terrestre dans la formation des tempêtes géomagnétiques

By

Une étude récente menée par l'Université de Nagoya au Japon et l'Université du New Hampshire révèle l'impact significatif de la haute atmosphère terrestre sur le développement de grandes tempêtes géomagnétiques. Alors que le Soleil a longtemps été considéré comme le principal moteur de ces tempêtes, cette recherche apporte un nouvel éclairage sur le rôle crucial joué par la magnétosphère et l'ionosphère de notre planète.

Les tempêtes géomagnétiques peuvent avoir des conséquences considérables, provoquant des perturbations dans les communications par satellite, les réseaux électriques, les signaux radio et les systèmes GPS. Comprendre les processus qui contribuent au développement de ces tempêtes est essentiel pour atténuer leur impact potentiel sur notre infrastructure technologique.

Dans l'étude, les chercheurs se sont concentrés sur une tempête géomagnétique survenue en septembre 2017. Déclenchée par une éjection massive de masse coronale du Soleil, cette tempête a entraîné des perturbations dans la magnétosphère terrestre, entraînant des interférences avec les systèmes de communication critiques.

En analysant les données de diverses missions spatiales, telles que la mission NASA/Magnetospheric Multiscale (MMS), la mission japonaise Arase, la mission ESA/Cluster et la mission NASA/Wind, l'équipe a identifié des changements significatifs dans la composition et les caractéristiques de l'atmosphère proche. -feuille de plasma terrestre pendant la tempête. Ils ont constaté qu’il y avait un passage du plasma principalement solaire au plasma ionosphérique au début de la tempête géomagnétique.

Cette découverte met en évidence l'importance du plasma ionosphérique terrestre dans la conduite des flux sortants qui contribuent au développement des tempêtes géomagnétiques. Il met également l'accent sur les interactions dynamiques entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre, approfondissant ainsi notre compréhension de la météorologie spatiale.

Les implications de cette étude sont immenses. En reconnaissant l'influence du plasma ionosphérique terrestre sur les tempêtes géomagnétiques, les scientifiques peuvent concevoir des modèles et des prévisions plus précis pour ces événements. Ces connaissances sont essentielles pour protéger notre société dépendante de la technologie contre les perturbations potentielles causées par les tempêtes géomagnétiques.

FAQ:

Q : Que sont les tempêtes géomagnétiques ?

R : Les tempêtes géomagnétiques sont des perturbations de la magnétosphère terrestre causées par les interactions avec le vent solaire. Ils peuvent entraîner des perturbations dans les communications par satellite, les réseaux électriques et les systèmes GPS.

Q : Quel rôle la haute atmosphère terrestre joue-t-elle dans la formation des tempêtes géomagnétiques ?

R : L'étude révèle que la haute atmosphère terrestre, en particulier le plasma ionosphérique, joue un rôle important dans le flux sortant qui contribue au développement des tempêtes géomagnétiques.

Q : Comment les tempêtes géomagnétiques affectent-elles les communications par satellite ?

R : Les tempêtes géomagnétiques peuvent perturber les communications par satellite en interférant avec les signaux radio et les systèmes GPS, provoquant potentiellement des perturbations dans les services de navigation et de communication.

Q : Pourquoi est-il important de comprendre les tempêtes géomagnétiques ?

R : Comprendre les tempêtes géomagnétiques est crucial pour atténuer leur impact potentiel sur notre infrastructure technologique. En comprenant mieux leur évolution, les scientifiques peuvent mieux prévoir et atténuer les perturbations provoquées par ces tempêtes.