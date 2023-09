L'évolution de l'espèce humaine : enseignements tirés de l'analyse génomique

En novembre 2022, la population humaine sur Terre a dépassé les huit milliards de personnes, mettant en évidence la domination de notre espèce et sa capacité à exploiter l'environnement qui nous entoure. Cependant, cette domination a un prix : la destruction de l’habitat, la pollution et le changement climatique poussent plusieurs espèces au bord de l’extinction. Il est intéressant de noter qu’il y a eu des moments dans l’histoire de l’évolution humaine où notre espèce elle-même aurait pu être menacée d’extinction.

Les scientifiques se sont tournés vers les séquences du génome pour comprendre l’évolution et l’histoire de l’espèce humaine. Les séquences du génome, ainsi que les preuves fossiles, ont fourni des informations détaillées sur le parcours de l’évolution humaine. Bien que l’ADN ancien offre des informations récentes, l’ADN plus ancien est rarement préservé intact.

Les séquences du génome fournissent un instantané de l’horloge moléculaire de l’évolution humaine. Les variations génétiques s'accumulent dans le génome à un rythme constant, et la recombinaison et l'échange de matériel génétique se produisent au cours de la génération des gamètes. Les analyses des séquences des chromosomes mitochondriaux et Y, transmises respectivement de manière matrilinéaire et patrilinéaire, ont également contribué à notre compréhension de l'évolution humaine.

À l’aide d’outils informatiques, les scientifiques ont identifié les goulots d’étranglement de la population et les événements fondateurs, ainsi que l’âge des maladies génétiques. L’anémie falciforme, par exemple, est apparue il y a environ 7,300 XNUMX ans sur la base de séquences génomiques des populations actuelles.

Des goulets d’étranglement au niveau de la population se produisent lorsqu’une population est réduite à un petit nombre d’individus, ce qui entraîne une augmentation du matériel génétique partagé entre les générations suivantes. Les effets fondateurs, résultant de goulots d’étranglement et d’autres facteurs tels que la migration et l’isolement, peuvent entraîner une plus grande prévalence de maladies et de traits spécifiques au sein d’une population. Par exemple, les Juifs ashkénazes et certains groupes endogames en Inde présentent de tels effets fondateurs.

Des recherches récentes ont montré que la population humaine moderne est probablement issue d’environ 1,200 900,000 ancêtres fondateurs, remettant en question les estimations précédentes. Ce goulot d’étranglement s’est produit il y a environ XNUMX XNUMX ans, coïncidant avec des changements climatiques drastiques qui pourraient avoir menacé la survie de nombreuses espèces, y compris nos ancêtres. La sortie de la population humaine de ce goulot d'étranglement pourrait être attribuée au développement de conditions environnementales plus hospitalières, à la maîtrise des incendies et à l'adoption éventuelle de l'agriculture.

Le super-goulot d’étranglement dans l’évolution humaine a eu des conséquences importantes sur la diversité génétique et a probablement façonné l’humanité de manière inconnue. En étudiant les schémas génétiques de nos ancêtres, nous acquérons une compréhension plus approfondie des innovations génétiques qui nous ont permis de devenir l’espèce dominante sur Terre. Ces connaissances peuvent également nous guider face aux défis présents et futurs, tels que le changement climatique et les maladies infectieuses.

