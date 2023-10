Une base de données génomique complète sur les pangolins renforce les efforts de conservation

Une nouvelle étude intitulée « Les génomes des pangolins offrent des informations et des ressources clés pour les mammifères sauvages les plus trafiqués au monde », publiée dans Molecular Biology and Evolution, présente une base de données génomique complète sur les pangolins. Les pangolins, également connus sous le nom de fourmiliers écailleux, sont des mammifères uniques couverts d'écailles et se trouvent en Asie et en Afrique subsaharienne. Ces nouvelles données génomiques seront essentielles à la conservation de ces animaux menacés.

Les pangolins sont confrontés à de nombreuses menaces, notamment le trafic illégal pour leur viande et leurs prétendues propriétés médicinales, ainsi que la destruction de leur habitat due à la déforestation. Avec huit espèces survivantes, les pangolins sont devenus le centre des efforts de conservation, notamment parce qu’ils sont les mammifères sauvages les plus trafiqués sur Terre et qu’ils ont été associés à tort à la pandémie de COVID-19.

La génomique est un outil essentiel dans la recherche sur la faune car elle fournit des données précieuses sur la démarcation des espèces, leur diversité, leurs trajectoires historiques et leur capacité d'adaptation. Il aide également à traquer les individus faisant l’objet d’un commerce illégal et à démanteler les réseaux de trafiquants. Par conséquent, la publication de cette base de données génomiques sur les pangolins est importante pour combler des lacunes majeures dans la recherche sur ces créatures.

L'étude a réussi à séquencer, assembler et annoter les génomes de plusieurs espèces de pangolins, notamment le pangolin géant, le pangolin à ventre noir, le pangolin de Temminck, le pangolin indien et le pangolin philippin. De plus, les chercheurs ont identifié une espèce potentiellement nouvelle de pangolin grâce à l’analyse de données génomiques précédemment publiées. Cet ensemble complet de génomes de pangolins contribuera à une meilleure compréhension de leur évolution et fournira des informations cruciales pour des stratégies de conservation efficaces.

Cette étude collaborative a notamment impliqué des chercheurs d’Afrique, d’Asie et d’Europe, offrant une perspective mondiale sur l’évolution du pangolin. Les auteurs espèrent que la disponibilité de ces génomes stimulera la poursuite des recherches génétiques qui contribueront à la protection et à la conservation des pangolins et de leurs habitats.

Sources:

– Étude : « Les génomes des pangolins offrent des informations et des ressources clés pour les mammifères sauvages les plus trafiqués au monde », Molecular Biology and Evolution (Oxford University Press) – DOI : 10.1093/molbev/msad190