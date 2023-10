Des scientifiques analysent la répartition de l'ADN de Néandertal chez l'homme moderne

Des scientifiques de l'Université de Genève (UNIGE) ont mené une étude analysant la répartition de l'ADN de Néandertal dans le génome de l'homme moderne au cours des 40,000 XNUMX dernières années. L'étude, publiée dans Science Advances, donne un aperçu de l'histoire commune des Néandertaliens et des humains modernes.

L’étude révèle que les humains modernes, originaires d’Afrique, ont commencé à remplacer les Néandertaliens dans la partie occidentale de l’Eurasie il y a 40,000 XNUMX ans. Ce remplacement s'est produit progressivement sur plusieurs millénaires, conduisant à l'intégration de l'ADN de Néandertal dans le génome de l'homme moderne.

Les chercheurs ont étudié la présence de gradients d’introgression néandertaliens après les expansions humaines en analysant les paléogénomes eurasiens. Ils ont découvert que l’expansion hors d’Afrique avait entraîné des gradients spatiaux d’ascendance néandertalienne qui persistaient au fil du temps. L’expansion des premiers agriculteurs du Néolithique a joué un rôle important dans la réduction de l’introgression néandertalienne dans les populations européennes par rapport aux populations asiatiques.

Le séquençage du génome et l’analyse comparative ont établi que les Néandertaliens et les humains modernes se sont croisés, ce qui donne environ XNUMX % de l’ADN néandertalien des Eurasiens actuels. Ce pourcentage varie légèrement selon les régions d'Eurasie, les populations asiatiques ayant une proportion d'ADN néandertalien légèrement plus élevée que les populations européennes.

Une hypothèse pour expliquer cette différence est que la sélection naturelle pourrait avoir eu des effets variables sur les gènes de Néandertal dans différentes populations. Les chercheurs de l'UNIGE proposent cependant une hypothèse alternative basée sur les flux migratoires. Selon leur hypothèse, plus on s'éloigne de l'Afrique, plus la proportion d'ADN néandertalien est élevée, car les Néandertaliens étaient principalement situés en Europe.

Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont utilisé une base de données de plus de 4,000 40 génomes d’individus ayant vécu en Eurasie au cours des XNUMX derniers millénaires. Les analyses statistiques ont révélé que les chasseurs-cueilleurs paléolithiques d’Europe possédaient une proportion d’ADN de Néandertal légèrement plus élevée que ceux d’Asie. Cependant, lors de la transition vers la période néolithique, la proportion d’ADN néandertalien dans les populations européennes a diminué. Ce déclin a coïncidé avec l’arrivée des premiers agriculteurs d’Anatolie, qui portaient une plus faible proportion d’ADN néandertalien. Les croisements entre ces agriculteurs et les populations européennes ont encore dilué l'ADN de Néandertal.

L'étude met en évidence l'utilisation de génomes anciens et de données archéologiques pour retracer l'histoire des espèces hybridées. Il fournit également une référence pour de futures études visant à détecter des profils génétiques qui s'écartent de la moyenne et peuvent avoir des effets avantageux ou désavantageux.

Sources:

– Avancées scientifiques : « Les expansions humaines passées ont façonné le modèle spatial de l’ascendance néandertalienne »

– Université de Genève : « Les expansions humaines passées ont façonné la structure spatiale de l’ascendance néandertalienne »