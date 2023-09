La base génétique de l'adaptation chez les pinsons de Darwin révélée dans une étude révolutionnaire

By

Les pinsons emblématiques des Galápagos, rendus célèbres par Charles Darwin, ont une fois de plus joué un rôle central dans l'avancement de notre compréhension de l'évolution. Dans une étude publiée dans la revue Science, une équipe internationale de chercheurs a dévoilé les bases génétiques de l'adaptation de ces oiseaux remarquables.

Les pinsons de Darwin, un groupe de petits oiseaux chanteurs, ont subi des changements évolutifs spectaculaires au cours du dernier million d'années. D'une espèce ancestrale, ils ont évolué en 18 espèces distinctes. Ces pinsons offrent une opportunité unique d’étudier les premiers stades de la spéciation, fournissant ainsi un aperçu des mécanismes de l’évolution.

Pendant près de quatre décennies, Peter Grant et Rosemary Grant de l'Université de Princeton ont suivi méticuleusement la population de pinsons de Daphne Major, l'une des îles Galápagos. Leurs travaux révolutionnaires ont révélé que les pinsons de Daphné Major réagissaient aux changements environnementaux et aux interactions entre espèces en évoluant de manière remarquable.

Pour découvrir l’architecture génétique derrière ces adaptations, l’équipe de recherche internationale a séquencé les génomes de presque tous les pinsons étudiés sur Daphne Major. Ce vaste ensemble de données génomiques, l’un des plus importants jamais produits pour les animaux dans leur environnement naturel, a permis aux chercheurs de découvrir les bases génétiques du changement adaptatif.

L’une des principales conclusions de l’étude est que quelques locus génétiques expliquent une partie importante de la variation de la taille du bec chez les pinsons. Cela indique que les changements génétiques à l’origine de l’évolution de ces oiseaux impliquent souvent plusieurs gènes soumis à la sélection naturelle à mesure que l’environnement change. Ce regroupement de gènes s’écarte de ce qui est observé en génétique humaine, où de nombreuses variantes génétiques ne contribuent que de petites quantités à des traits comme la taille.

L’étude met également en lumière les adaptations spécifiques observées dans la population de pinsons de Daphné Major. Au cours de trois décennies, la taille du bec du pinson moyen a diminué. Les chercheurs démontrent que ce changement est le résultat du transfert de gènes du petit pinson terrestre par hybridation, ainsi que de l'avantage de survie des individus au bec plus petit pendant les périodes de sécheresse.

Les résultats de cette étude mettent en évidence la valeur de la recherche à long terme pour comprendre les mécanismes du changement évolutif. En collectant des échantillons de sang sur les pinsons au cours de l’étude, les chercheurs ont pu tirer parti des progrès de la technologie génomique pour analyser leur constitution génétique.

L’étude s’est concentrée non seulement sur le pinson moyen, mais également sur la communauté plus large des espèces de pinsons de l’île. Le pinson cactus commun, par exemple, a présenté des changements progressifs dans la forme de son bec à mesure que les conditions sur l'île changeaient et que l'hybridation avec le pinson terrestre moyen augmentait.

Cette recherche fournit une image dynamique de la façon dont les espèces s'adaptent à des environnements changeants grâce à des changements génétiques qui ont des impacts significatifs sur leurs caractéristiques physiques. Alors que l’environnement mondial continue de changer, les pinsons des Galápagos serviront de modèle précieux pour comprendre l’interaction entre la génétique, l’environnement et l’avenir des populations sauvages.

