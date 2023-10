Une enquête révolutionnaire révèle les fondements génétiques de l'adaptation chez les pinsons de Darwin

By

Une récente enquête révolutionnaire menée par une équipe internationale d'universitaires a mis en lumière les fondements génétiques de l'adaptation chez les pinsons de Darwin, l'une des espèces les plus emblématiques étudiées dans le domaine de la biologie évolutive. L'étude, publiée dans la revue Science, a utilisé l'un des plus grands ensembles de données génomiques jamais créés pour les animaux vivant dans leur habitat naturel, composé de près de 4,000 XNUMX pinsons de Darwin.

Les pinsons de Darwin, rendus célèbres par les observations de Charles Darwin sur les îles Galápagos, sont étudiés depuis longtemps pour comprendre les mécanismes de l'évolution. Ce groupe de petits oiseaux chanteurs a évolué d'une seule espèce ancestrale à 18 espèces différentes au cours d'un million d'années, ce qui en fait un sujet de recherche fascinant.

L'étude s'est concentrée sur les pinsons de Daphne Major, une petite île des Galápagos, où les chercheurs Peter et Rosemary Grant de l'Université de Princeton suivent et étudient méticuleusement la population depuis les années 1970. Leurs travaux ont fourni des informations précieuses sur le processus d’évolution et de spéciation.

L'analyse génomique des pinsons de Daphné Major a révélé que quelques loci génétiques sont responsables d'une variation significative de la taille du bec, un trait étroitement lié à leur capacité à survivre et à s'adapter aux changements de leur environnement. Cette découverte remet en question la compréhension conventionnelle selon laquelle de nombreuses variantes génétiques ne sont responsables que de variations mineures des traits, comme on le voit dans la génétique humaine.

L'étude a également montré que la réduction de la taille du bec chez les pinsons de taille moyenne était le résultat d'un transfert génétique d'une autre espèce, le pinson de petite taille, par hybridation. De plus, les périodes de sécheresse ont joué un rôle en favorisant les individus au bec plus petit.

Les chercheurs ont collecté des échantillons de sang sur les pinsons tout au long de l’étude, permettant une analyse génétique une fois que la technologie est devenue disponible. Cette approche à long terme leur a permis de suivre des oiseaux individuels, leurs taux de survie, leurs schémas d'accouplement et leur progéniture.

Dans l’ensemble, cette étude fournit des informations précieuses sur la manière dont les espèces s’adaptent à des environnements changeants grâce à une combinaison de changements génétiques ayant des effets phénotypiques significatifs. Alors que l'environnement mondial continue de changer, les pinsons de Darwin offrent une fenêtre unique sur la compréhension de l'interaction complexe entre la constitution génétique, l'environnement et l'avenir des populations sauvages.

(Source : ANI)