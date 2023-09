Une nouvelle méthode permet une modification génétique simultanée chez les animaux

By

Des chercheurs de l'ETH Zurich ont développé une méthode qui permet de modifier plusieurs gènes dans les cellules d'un seul animal à l'aide des ciseaux génétiques CRISPR-Cas. Les cellules des organes individuels sont génétiquement modifiées à la manière d’une mosaïque, chaque cellule n’ayant qu’un seul gène modifié. Cette méthode permet aux scientifiques d’étudier les effets de diverses modifications génétiques en une seule expérience.

Les chercheurs ont appliqué avec succès cette approche à des souris adultes, c’est la première fois qu’elle est appliquée à des animaux vivants. Ils ont utilisé le virus adéno-associé (AAV) pour transmettre des instructions aux cellules des souris en vue de la destruction des gènes. En infectant les souris avec un mélange de virus portant différentes instructions, elles ont pu désactiver différents gènes dans les cellules du cerveau.

Grâce à cette méthode, les chercheurs ont acquis de nouvelles connaissances sur une maladie génétique rare chez l’homme connue sous le nom de syndrome de délétion 22q11.2. Ils se sont concentrés sur 29 gènes de la région chromosomique associée à la maladie et ont découvert que trois de ces gènes jouent un rôle important dans le dysfonctionnement des cellules cérébrales. L’étude a également révélé des modèles dans les cellules de souris qui rappellent la schizophrénie et les troubles du spectre autistique. Ces nouvelles informations pourraient potentiellement conduire au développement de médicaments compensant l’activité anormale des gènes.

La méthode a des applications au-delà de l’étude de cette maladie génétique particulière. Il peut être utilisé pour étudier d’autres troubles génétiques et maladies impliquant plusieurs gènes. Les chercheurs prévoient d'augmenter le nombre de gènes modifiés de 29 actuellement à plusieurs centaines par expérience. Ils ont déposé une demande de brevet sur cette technologie et créent une entreprise dérivée pour développer et utiliser davantage cette méthode.

Sources:

– ETH Zurich : Les chercheurs modifient simultanément des dizaines de gènes dans de nombreux organes avec un seul traitement CRISPR-Cas9

- La nature: Les knock-outs multiplexés de CRISPR-Cas9 unicellulaire révèlent des rôles spécifiques aux gènes dans la viabilité cellulaire