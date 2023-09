L'avenir de la recherche génétique : les progrès de la technologie CRISPR

Des chercheurs de l'ETH Zurich ont réalisé des progrès significatifs dans le domaine de la modification génétique grâce à leur nouvelle méthode qui leur permet de modifier génétiquement chaque cellule animale de manière différente. Cette technique révolutionnaire a le potentiel de révolutionner la recherche génétique en permettant aux scientifiques d’étudier les effets de plusieurs modifications génétiques au cours d’une seule expérience. Auparavant, les chercheurs devaient mener de nombreuses expériences sur des animaux, chacune se concentrant sur une modification génétique différente. La nouvelle méthode, utilisant les ciseaux génétiques CRISPR-Cas, effectue simultanément plusieurs modifications génétiques dans les cellules d'un seul animal, ressemblant à une mosaïque. Bien que chaque cellule n'ait qu'un seul gène modifié, les modifications varient selon les différentes cellules de l'organe, permettant une analyse précise.

Dans une étude révolutionnaire publiée dans Nature, les chercheurs de l'ETH Zurich ont appliqué avec succès cette méthode à des souris adultes. En utilisant le virus adéno-associé (AAV) comme système de délivrance, ils ont pu cibler et modifier des gènes spécifiques dans les cellules des souris. Les chercheurs se sont concentrés sur 29 gènes actifs dans le cerveau de la souris et ont étudié les profils d’ARN de cellules cérébrales individuelles après avoir modifié chaque gène. Grâce à cette analyse, ils ont découvert trois gènes principalement responsables du dysfonctionnement des cellules cérébrales dans une maladie génétique rare connue sous le nom de syndrome de délétion 22q11.2. De plus, ils ont trouvé des modèles dans les cellules de souris ressemblant à des symptômes de schizophrénie et de troubles du spectre autistique.

La capacité d’étudier les troubles génétiques chez des animaux adultes fait progresser considérablement la recherche dans ce domaine. La nouvelle technique est particulièrement utile pour les maladies complexes telles que la schizophrénie, dans lesquelles plusieurs gènes jouent un rôle. Cette méthode peut être utilisée pour étudier l’activité anormale des gènes et développer des médicaments capables de compenser ces anomalies. Les chercheurs cherchent déjà à augmenter le nombre de gènes modifiés par expérience de 29 à plusieurs centaines, ce qui rendrait cette approche encore plus puissante.

L'ETH Zurich a déposé une demande de brevet pour cette technologie innovante et les chercheurs envisagent de créer une spin-off pour développer et utiliser davantage la méthode. Les progrès de la technologie CRISPR ont ouvert des possibilités infinies pour la recherche biomédicale, permettant aux scientifiques d'acquérir une multitude d'informations à partir d'une seule expérience et d'accélérer la recherche des causes moléculaires de maladies génétiques complexes.

