Des scientifiques utilisent des vers à soie génétiquement modifiés pour produire de la fibre de soie d'araignée

Des chercheurs chinois ont réussi à synthétiser la soie d’araignée à l’aide de vers à soie génétiquement modifiés. Les fibres obtenues seraient six fois plus résistantes que le Kevlar, le matériau couramment utilisé dans les gilets pare-balles. Cette avancée ouvre la porte à une commercialisation à grande échelle et à faible coût de la soie d’araignée, connue pour sa résistance et sa ténacité exceptionnelles.

La soie d'araignée est depuis longtemps saluée comme une alternative durable aux matériaux traditionnels en raison de ses propriétés impressionnantes. Cependant, la commercialisation a été entravée par la compréhension scientifique du mécanisme de filage, la complexité technologique du processus de production et les défis liés à l'ingénierie de méthodes de fabrication rentables.

La couche superficielle de lipides et de glycoprotéines trouvées sur les toiles d’araignées, connue sous le nom de « couche cutanée », s’est avérée difficile à reproduire à l’aide des procédures existantes pour la soie d’araignée artificielle. Pour surmonter cet obstacle, les scientifiques se sont tournés vers les vers à soie génétiquement modifiés.

En introduisant des gènes de protéines de soie d'araignée dans l'ADN des vers à soie, les chercheurs ont pu exprimer ces gènes dans les glandes des vers à soie. Ceci a été réalisé grâce à une combinaison de la technologie d’édition génétique CRISPR-Cas9 et de microinjections dans des œufs de vers à soie fécondés.

La modification génétique réussie des vers à soie a abouti à la production de fibres de soie d’araignée qui présentaient une résistance remarquable. En fait, les fibres se sont révélées six fois plus résistantes que le Kevlar, ce qui en fait une alternative prometteuse pour diverses applications, notamment les équipements de protection.

L’un des défis majeurs de l’étude résidait dans les microinjections nécessaires pour introduire les modifications génétiques dans les œufs de vers à soie. Cependant, les chercheurs ont persévéré et la vue des yeux rouges brillants des vers à soie génétiquement modifiés sous un microscope à fluorescence a signalé leur succès.

En plus de produire de la soie d'araignée, les scientifiques ont également développé une technique permettant de fabriquer une alternative écologique aux fibres synthétiques commerciales comme le nylon.

La synthèse réussie de soie d’araignée à partir de vers à soie génétiquement modifiés ouvre la voie à une commercialisation à grande échelle de ce matériau remarquable. Grâce à des techniques d'élevage de vers à soie bien établies, la production de fibres de soie d'araignée peut désormais être réalisée à moindre coût et à plus grande échelle.

Cette recherche marque une rupture significative avec les études précédentes, intégrant le concept de modifications de « localisation » pour assurer le bon filage des fibres de soie. Les scientifiques sont convaincus que la voie d’une commercialisation généralisée de la soie d’araignée est désormais à portée de main.

La source:

Junpeng Mi, Yizhong Zhou et al. Fibres de soie d'araignée entières à haute résistance et ultra résistantes, filées à partir de vers à soie transgéniques. Matière. DOI : 10.1016/j.matt.2023.08.013