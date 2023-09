Des bactéries génétiquement modifiées transforment les déchets plastiques en produits chimiques précieux

By

Un groupe de scientifiques a développé des bactéries génétiquement modifiées qui ont la capacité de convertir efficacement les déchets plastiques en produits chimiques précieux, selon une étude publiée dans Nature Communications. La pollution plastique est une crise mondiale croissante qui a de graves conséquences sur l’environnement, la faune et la santé humaine. Une solution potentielle consiste à recycler le plastique en produits utiles à l’aide de micro-organismes modifiés, mais cette approche s’avère complexe et difficile.

Dans cette étude, des chercheurs dirigés par Ting Lu et James Collins ont conçu deux souches génétiquement modifiées de Pseudomonas putida, une bactérie du sol, pour recycler le polyéthylène téréphtalate (PET), l'un des types de plastique les plus courants. Chaque souche a été conçue pour décomposer l'un des deux sous-produits présents lors de la dégradation chimique du plastique : l'acide téréphtalique et l'éthylène glycol.

En combinant ces deux souches dans un consortium, les chercheurs ont découvert qu'ils pouvaient atteindre une efficacité plus élevée par rapport à l'utilisation d'une seule souche traitant les deux sous-produits. Les bactéries ont également pu recycler davantage le plastique en le convertissant en un polymère biodégradable appelé PHA et muconate, qui peut être utilisé pour produire du polyuréthane et de l'acide adipique. Le polyuréthane est couramment utilisé dans les adhésifs, les revêtements et les isolants, tandis que l'acide adipique est utilisé pour fabriquer du nylon.

Les résultats de cette étude suggèrent que l’ingénierie des communautés microbiennes pourrait constituer une approche prometteuse et efficace pour recycler les polymères et promouvoir la durabilité environnementale. Les chercheurs pensent que le concept et les stratégies utilisés dans cette étude pourraient également s’appliquer au traitement d’autres types de plastiques.

Cette recherche révolutionnaire démontre le potentiel des bactéries génétiquement modifiées pour résoudre le problème de la pollution plastique et transformer les déchets en produits chimiques et produits précieux. En exploitant la puissance de la biologie synthétique, nous pourrions faire un pas de plus vers la recherche de solutions innovantes à la crise mondiale du plastique.

La source:

Teng Bao et al, Ingénierie de la division microbienne du travail pour le recyclage du plastique, Nature Communications (2023). DOI : 10.1038/s41467-023-40777-x

Citation:

Des bactéries génétiquement modifiées mangeuses de plastique peuvent donner une nouvelle vie aux déchets (2023 septembre 27). Récupéré le 27 septembre 2023 sur https://phys.org/news/2023-09-geneically-plastic-eating-bacteria-life.html