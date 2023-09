Percer les secrets des patescibactéries : nouvelles connaissances sur leur mode de vie et leurs mécanismes moléculaires

Les patescibactéries, un groupe de microbes énigmatiques et minuscules, ont longtemps intrigué les scientifiques en raison de leurs stratégies de survie uniques. Bien que seuls quelques types de patescibactéries puissent être cultivés en laboratoire, on les trouve dans divers environnements et on sait qu’elles résident à la surface de microbes hôtes plus gros.

Traditionnellement, les chercheurs ont observé que les patescibactéries ne possèdent pas les gènes nécessaires aux molécules essentielles au maintien de la vie, telles que les protéines, les acides gras et les nucléotides. Cela a conduit à l’hypothèse que ces bactéries dépendent d’autres bactéries pour répondre à ces exigences.

Une étude récente publiée dans Cell a mis en lumière le mode de vie mystérieux des Patescibactéries en dévoilant leurs mécanismes moléculaires. Cette avancée a été rendue possible grâce au développement d’une méthode de manipulation génétique de ces bactéries, ouvrant ainsi de nouvelles voies de recherche.

Parmi les équipes de recherche impliquées, dirigées par Joseph Mougous de la faculté de médecine de l’Université de Washington et du Howard Hughes Medical Institute, leur intérêt pour les Patescibactéries vient du fait que ces bactéries font partie de la « matière noire microbienne ». La matière noire microbienne fait référence au matériel génétique provenant de bactéries mal comprises qui apparaissent dans les analyses génomiques à grande échelle.

Le groupe spécifique de Patescibactéries étudié dans cette recherche appartient aux Saccharibactéries, que l’on trouve couramment dans le microbiome oral humain. Notamment, les saccharibactéries dépendent des actinobactéries comme hôtes dans la cavité buccale. En manipulant génétiquement les Saccharibactéries, les chercheurs ont identifié des gènes essentiels à leur croissance et découvert des facteurs possibles impliqués dans leur interaction avec les cellules hôtes.

Ces facteurs comprennent les structures de la surface cellulaire pour la fixation aux cellules hôtes et un système de sécrétion spécialisé pour le transport des nutriments. L’imagerie fluorescente microscopique accélérée a révélé le cycle de vie complexe des saccharibactéries, certaines agissant comme des cellules mères et générant de petites progénitures en essaim qui recherchent de nouvelles cellules hôtes.

En approfondissant la génétique et les mécanismes des patescibactéries, les chercheurs espèrent découvrir leurs applications biotechnologiques potentielles et mieux comprendre les rôles joués par ces organismes mystérieux. Cette recherche a été rendue possible grâce aux efforts de collaboration facilités par le Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c), où des chercheurs de différentes disciplines se réunissent pour faire progresser les études sur le microbiome.

Dans l’ensemble, cette étude donne un aperçu crucial de la biologie des Patescibactéries et jette les bases d’investigations plus approfondies sur leur mode de vie et leurs fonctions uniques.

