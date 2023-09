Identifier les coraux résistants aux maladies pour des systèmes récifaux plus sains

Le scientifique du Nord-Est Steven Vollmer a mené des recherches pour explorer la possibilité d'identifier les coraux résistants aux maladies grâce à leur constitution génétique et le potentiel de création de systèmes récifaux plus sains grâce à la reproduction sélective. Le rapport de Vollmer dans la revue Science révèle qu'il existe des dizaines de génotypes staghorn de Floride et du Panama qui sont résistants ou très résistants aux maladies. Cette découverte pourrait s’avérer bénéfique pour les producteurs de coraux qui cultivent des coraux dans des pépinières sous-marines, car ils seront en mesure de déterminer quels coraux sont très résistants aux maladies. L’étude a révélé qu’à peine 10 variantes génétiques peuvent identifier avec précision les coraux résistants aux maladies.

La maladie de la bande blanche a eu un impact dévastateur sur les coraux staghorn et elkhorn dans les Caraïbes, anéantissant presque ces espèces de coraux emblématiques. Les recherches de Vollmer visent à combler le manque de connaissances concernant la résistance aux maladies dans les populations de coraux restants. En soumettant 50 génotypes de coraux staghorn de Floride et du Panama à la maladie de la bande blanche, Vollmer et son équipe ont découvert 33 génotypes présentant une résistance aux maladies et 15 génotypes hautement résistants aux maladies. Ces informations peuvent faciliter le processus de récupération des récifs de Floride, car les producteurs de coraux peuvent élever de manière sélective des coraux résistants aux maladies pour les efforts de restauration.

Bien que la maladie des bandes blanches soit causée par un pathogène bactérien, on sait peu de choses sur la bactérie spécifique responsable. Les coraux sont des colonies de petits animaux appelés polypes qui entretiennent une relation symbiotique avec des algues photosynthétiques, leur fournissant de la nourriture sous forme de sucres. La hausse des températures de la mer, qui peut provoquer un blanchissement thermique des coraux, peut également les rendre plus vulnérables aux maladies. Les recherches futures exploreront les liens entre la résistance aux maladies et la tolérance à la température.

Cette étude met en évidence le potentiel de la sélection génétique dans l’élevage de coraux pour créer des coraux résistants aux maladies et promouvoir des systèmes récifaux plus sains. En identifiant et en sélectionnant des coraux résistants aux maladies, les efforts de restauration des coraux peuvent être plus efficaces dans la lutte contre les effets néfastes des épidémies.

Source : Vollmer, SV et al. (2017). Génotypes associés à la maladie du pathogène du corail Serratia marcescens Montrer la corrélation avec les épidémies de maladie de la bande blanche sur les berges des jardins fleuris, dans le golfe du Mexique. Applied and Environmental Microbiology, Vol. 83, n ° 12.