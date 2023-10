Les conséquences génétiques de la chasse commerciale à la baleine sur les populations de baleines

By

Une étude récente menée par l'Oregon State University a dévoilé les répercussions génétiques de la chasse commerciale à la baleine sur les populations de baleines. Plus précisément, la recherche s'est concentrée sur la perte de diversité génétique parmi les baleines survivantes, avec un accent particulier sur les lignées maternelles des baleines bleues et à bosse.

Pour étudier la constitution génétique des baleines d'aujourd'hui par rapport à celles du passé, les scientifiques ont examiné les os de baleine découverts près des stations baleinières abandonnées en Géorgie du Sud, une île de l'océan Atlantique sud. La combinaison des températures froides de la région et de la prévalence de la chasse commerciale à la baleine a entraîné la disponibilité d'un nombre important d'os rejetés pour analyse. Ces os ont permis de mieux comprendre la diversité génétique des populations de baleines bleues et à bosse avant la chasse à la baleine.

Les résultats de l’étude ont révélé des preuves irréfutables de la perte des lignées d’ADN maternel chez ces espèces de baleines. Les lignées maternelles sont liées à des mémoires culturelles, notamment à la connaissance des lieux d'alimentation et de reproduction transmise de génération en génération. Ainsi, la perte d’une lignée maternelle implique la perte d’informations précieuses. Par conséquent, les populations locales de baleines ont pour la plupart disparu de Géorgie du Sud.

Cependant, avec l’arrêt de la chasse commerciale à la baleine, les baleines ont lentement commencé à revenir sur l’île. Bien que leur nombre soit encore relativement faible, on a le sentiment qu’ils redécouvrent cet habitat. Cela présente l'occasion de documenter le rétablissement naturel de ces anciennes aires d'alimentation, similaire à ce qui a été observé avec la baleine franche australe autour de la Nouvelle-Zélande.

Malgré la résurgence des populations de baleines, les effets de la chasse commerciale à la baleine pourraient continuer à se faire sentir pendant de nombreuses années. Les baleines ont une longue durée de vie, certaines vivant jusqu'à 100 ans, ce qui signifie que les individus vivant à l'époque de la chasse à la baleine pourraient encore contribuer à la population actuelle de baleines. En conséquence, leur mort éventuelle pourrait entraîner une perte supplémentaire des lignées maternelles.

Il est crucial de continuer à surveiller ces populations en voie de rétablissement pour évaluer leurs progrès et déterminer si elles représentent des vestiges des populations de Géorgie du Sud d'avant la chasse à la baleine ou une redécouverte et une recolonisation de la région. Cette recherche offre une opportunité précieuse de reconstruire les tendances historiques des populations de baleines et de mieux comprendre l’impact des activités baleinières passées.

