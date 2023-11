Les gènes d’un ancien ancêtre humain pourraient-ils contribuer à la dépression ?

Une étude récente suggère qu’un gène muté hérité d’un ancien ancêtre humain pourrait être lié à la dépression chez certains individus modernes. On pense que le gène, appelé SLC30A9, a conféré à l’ancienne espèce humaine connue sous le nom de Dénisoviens un avantage pour faire face au froid. Cependant, chez les humains contemporains qui possèdent ce gène, cela peut entraîner une signalisation défectueuse dans le cerveau, augmentant potentiellement le risque de dépression.

Les Dénisoviens, une espèce sœur des Néandertaliens, existaient il y a environ 600,000 30 ans. Ils se sont croisés avec les Néandertaliens et les premiers Homo sapiens, transmettant une variation du gène SLC9AXNUMX. Ce gène a permis d’augmenter le transport du zinc dans les cellules et d’améliorer la production d’énergie au sein des mitochondries, permettant ainsi aux individus porteurs de cette mutation de mieux réguler la température corporelle dans des environnements froids.

Cependant, la même variante génétique a également été associée à des troubles psychiatriques tels que la schizophrénie et la dépression. Les chercheurs ont découvert ce lien génétique grâce à l’analyse génomique, notant que la version dénisovienne du gène provenait probablement d’un croisement avec l’espèce ancienne.

Il est intéressant de noter que l’étude n’a trouvé aucune preuve de l’existence du gène du froid chez les Néandertaliens. Par conséquent, on pense que la variation génétique provient exclusivement des Dénisoviens. Au fil du temps, cette variation génétique a conféré un avantage sélectif aux premiers humains, conduisant à sa prévalence dans les populations contemporaines.

De nombreuses études antérieures ont associé la variante du gène SLC30A9 à un risque accru de troubles de santé mentale tels que l'anorexie, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), l'autisme, le trouble bipolaire, le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) et la schizophrénie. Il a été observé que la forme mutée du gène augmente l’excitabilité du système nerveux et modifie l’équilibre métallique dans le cerveau.

Il est intéressant de noter que les populations d’origine asiatique présentent une prévalence plus élevée du gène résistant au froid et sujet à la dépression, tandis que celles d’origine africaine ont une prévalence plus faible. Cette variation est attribuée au mélange de populations dispersées depuis l'Afrique et héritées du gène Denisovan en Asie.

Bien que l’étude sur l’impact du zinc ait été menée sur des cellules de laboratoire, les chercheurs espèrent étendre leurs recherches pour inclure des modèles animaux. Des recherches plus approfondies pourraient fournir des informations supplémentaires sur la relation entre cet ancien gène et son impact sur la santé mentale des humains modernes.

QFP

Q : Qu'est-ce que le gène SLC30A9 ?



R : Le gène SLC30A9 est un gène muté hérité de l’ancienne espèce humaine, les Dénisoviens. On pense que cela leur a conféré un avantage pour s’adapter aux conditions climatiques froides.

Q : Comment le gène SLC30A9 contribue-t-il à la dépression ?



R : La forme mutée du gène SLC30A9 a été associée à une signalisation défectueuse dans le cerveau, augmentant potentiellement le risque de dépression chez les individus modernes qui héritent de ce gène.

Q : Existe-t-il d’autres troubles de santé mentale associés au gène SLC30A9 ?



R : Oui, la variante du gène SLC30A9 a été associée à un risque accru d'anorexie, de TDAH, d'autisme, de trouble bipolaire, de TOC et de schizophrénie.

Q : Quelles populations ont une prévalence plus élevée du gène SLC30A9 ?



R : Les populations d’origine asiatique ont une prévalence plus élevée du gène, tandis que celles d’origine africaine ont une prévalence plus faible. On pense que cela est le résultat du mélange de populations dispersées depuis l'Afrique et ayant hérité du gène Denisovan en Asie.