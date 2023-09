Technologie MOXIE sur Mars : une avancée majeure pour l'exploration humaine future

By

L’expérience d’utilisation des ressources in situ sur Mars (MOXIE) a réussi à générer de l’oxygène sur Mars, ce qui en fait une technologie viable pour l’exploration future de la planète par l’homme. MOXIE, un appareil de la taille d'un four à micro-ondes, a été embarqué sur le rover Perseverance de la NASA et a démontré sa capacité à produire de l'oxygène pour le carburant et la respiration.

Au cours de sa mission, MOXIE a généré un total de 122 grammes d'oxygène, produisant 12 grammes d'oxygène par heure au maximum. L'instrument a dépassé les objectifs initiaux de la NASA, fonctionnant avec une pureté de 98 % ou mieux. Cette technologie révolutionnaire a le potentiel de transformer les ressources locales en produits utiles pour les futures missions d’exploration.

L'une des principales applications de MOXIE est celle de source de propulseur pour fusée. Plutôt que de transporter de grandes quantités d’oxygène depuis la Terre, les futurs astronautes pourraient utiliser des matériaux trouvés sur Mars pour produire de l’oxygène pour le carburant des fusées, leur permettant ainsi de rentrer chez eux. Ce concept, connu sous le nom d’utilisation des ressources in situ (ISRU), est un domaine de recherche en pleine croissance et pourrait révolutionner l’exploration spatiale.

MOXIE a non seulement servi de démonstration technologique, mais a également inspiré la communauté ISRU et influencé l'industrie des ressources spatiales. Son succès a montré que la NASA est prête à investir dans les technologies futures pour la survie humaine et les voyages sur Mars. Forts de cette réussite, les chercheurs se concentrent désormais sur de nouvelles avancées technologiques en matière d’utilisation des ressources.

Le développement de technologies telles que MOXIE est crucial pour une présence lunaire à long terme, pour établir une économie lunaire et pour soutenir une première campagne d’exploration humaine sur Mars. Ils permettent aux astronautes de « vivre de la terre » en utilisant les ressources disponibles sur d’autres corps planétaires, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard de la Terre pour les approvisionnements et le carburant.

Avec la démonstration réussie de MOXIE sur Mars, l’avenir de l’exploration humaine et de la colonisation d’autres planètes devient plus réalisable. En exploitant les ressources des corps célestes, l’humanité peut étendre sa portée et sa connaissance de l’univers.

- Mars: La deuxième plus petite planète de notre système solaire, connue sous le nom de « Planète rouge ». Son atmosphère est mince et se caractérise par des conditions poussiéreuses, froides et désertiques.

- NASA: La National Aeronautics and Space Administration, une agence indépendante du gouvernement fédéral américain responsable de l'exploration et de la recherche spatiales.

- MIT: Le Massachusetts Institute of Technology, une prestigieuse université de recherche privée.