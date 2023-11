Des professeurs du Mit nommés enquêteurs du Fonds d'innovation 2023 par Pew Charitable Trusts

Les professeurs Gene-Wei Li et Michael Birnbaum du MIT ont été reconnus comme enquêteurs du Fonds d'innovation 2023 par The Pew Charitable Trusts. Cet honneur prestigieux souligne leurs contributions à la recherche interdisciplinaire en biologie humaine et en maladies.

Gene-Wei Li, professeur agrégé au département de biologie du MIT, se spécialise en biophysique et se concentre sur la compréhension de la manière dont les bactéries optimisent la production de protéines. En collaboration avec Katsuhiko Murakami, professeur de biochimie et de biologie moléculaire à la Pennsylvania State University, ils exploreront la génétique complexe des cyanobactéries. Plus précisément, ils visent à élucider les mécanismes de terminaison de la transcription, une étape cruciale dans la régulation des gènes des cyanobactéries qui n’est pas entièrement comprise. En combinant leur expertise en régulation de la transcription et en biologie structurale, Li et Murakami espèrent développer un modèle de terminaison microbienne de la transcription chez les cyanobactéries. Cette recherche pourrait contribuer à de nouvelles approches scientifiques dans l’étude des cyanobactéries, des cellules végétales favorisant la photosynthèse et d’autres groupes bactériens.

Michael Birnbaum, professeur agrégé de génie biologique au MIT, se concentre sur la reconnaissance immunitaire dans le cancer et les infections. En collaboration avec Dan Littman, professeur d'immunologie moléculaire à l'Université de New York, Birnbaum cherche à élucider la cause profonde de la maladie inflammatoire de l'intestin (MII), une maladie auto-immune qui touche des millions de personnes. En fusionnant les recherches de Littman sur l'impact de bactéries spécifiques sur le développement des lymphocytes T avec l'expertise de Birnbaum dans la liaison récepteur-antigène des lymphocytes T, ils espèrent identifier les microbes et antigènes spécifiques responsables du déclenchement de réponses nocives dans l'intestin. Leurs efforts de collaboration pourraient conduire à de nouvelles voies de traitement pour les MII, notamment des thérapies ciblant les microbes pathogènes ou les lymphocytes T.

Les Pew Charitable Trusts s'engagent depuis longtemps à soutenir la recherche pionnière dans divers domaines. Avec le lancement du Fonds d'innovation en 2017, Pew vise à favoriser la collaboration scientifique entre les anciens élèves de ses programmes biomédicaux aux États-Unis et en Amérique latine. En reconnaissant des scientifiques comme Li et Birnbaum, Pew cherche à faciliter les découvertes révolutionnaires qui auront un impact durable sur la santé et la médecine.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le Fonds d'innovation ?

R : Le Fonds d'innovation est une initiative du Pew Charitable Trusts visant à promouvoir la collaboration scientifique entre les anciens élèves de ses programmes biomédicaux aux États-Unis et en Amérique latine.

Q : Quel est l'objet des recherches de Gene-Wei Li ?

R : Gene-Wei Li se concentre sur la compréhension de la manière dont les bactéries optimisent la production de protéines et sur les principes de conception de la transcription, de la traduction et de la maturation de l'ARN.

Q : Quel est l'objet de recherche de Michael Birnbaum et Dan Littman ?

R : Michael Birnbaum et Dan Littman collaborent pour identifier les microbes et antigènes spécifiques responsables du déclenchement de réponses nocives dans l'intestin chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin (MII).

Q : Comment Pew soutient-il les scientifiques en début de carrière ?

R : Les Pew Charitable Trusts ont soutenu plus de 1,000 XNUMX scientifiques en début de carrière grâce à leurs programmes de recherche à haut risque et très rémunérateurs dans diverses disciplines.

Q : Pourquoi la recherche interdisciplinaire est-elle importante ?

R : La recherche interdisciplinaire permet aux scientifiques d’aborder des problèmes complexes sous de multiples perspectives, conduisant à des découvertes innovantes et à des percées potentielles.