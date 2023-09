La découverte de gènes améliore la compréhension de la croissance des poils absorbants et de la recherche de nitrates dans les graminées

Des chercheurs de l’Université de l’État de Washington ont identifié un gène, appelé « BUZZ », qui joue un rôle crucial dans la croissance des poils absorbants des plantes. Les poils absorbants sont de minuscules structures qui aident les plantes à absorber l’eau et les nutriments du sol. La découverte de ce gène met non seulement en lumière les mécanismes de croissance des racines, mais pourrait également améliorer la production agricole durable.

Il a été démontré que le gène BUZZ régule la croissance des racines, tant en termes de vitesse que d'initiation des racines latérales, en réponse à la concentration de nitrates dans le sol. L'azote est un nutriment essentiel à la croissance des plantes et les nitrates sont la principale source d'azote. Comprendre comment les plantes trouvent et utilisent les nitrates peut avoir des implications significatives pour l'agriculture, les pratiques de fertilisation et la durabilité environnementale.

Il est intéressant de noter que le gène BUZZ est exprimé à de faibles niveaux et n’a jamais été décrit auparavant. Cela a rendu son identification difficile. On pense que le gène est conservé dans différentes espèces de graminées, y compris des cultures importantes comme le blé, le riz, le maïs et l'orge. Améliorer la capacité de ces cultures à trouver et à utiliser efficacement les nitrates peut avoir un impact profond sur la production alimentaire mondiale.

Les chercheurs approfondissent désormais les mécanismes contrôlés par le gène BUZZ. En dévoilant les fonctions spécifiques de ce gène, ils espèrent découvrir davantage d’informations sur la recherche de nourriture en nitrate et le développement du système racinaire.

L'étude a été dirigée par des doctorants du laboratoire de l'Université de l'État de Washington, ainsi que par des collaborateurs d'autres institutions. Les résultats soulignent l’importance de la recherche fondamentale dans la compréhension des processus biologiques fondamentaux, qui peuvent finalement conduire à des applications pratiques en matière d’amélioration et de durabilité des cultures.

