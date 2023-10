Un outil d'édition génétique CRISPR plus petit est prometteur pour le traitement des troubles génétiques

Les scientifiques ont développé un nouvel outil d'édition de gènes CRISPR, AsCas12f, qui est plus petit et plus efficace que l'enzyme Cas9 couramment utilisée. La plus petite taille d’AsCas12f permet un conditionnement plus efficace dans des virus porteurs, qui peuvent ensuite être délivrés dans des cellules vivantes. Cette avancée pourrait conduire à des applications d’édition du génome plus compactes et plus efficaces chez l’homme.

Les chercheurs ont créé une bibliothèque de mutations possibles d’AsCas12f et sélectionné celles qui permettraient de créer une enzyme dotée d’une capacité d’édition 10 fois supérieure à celle de la version originale. Cet AsCas12f modifié a déjà été testé avec succès sur des souris, ce qui s'avère prometteur pour de futurs traitements pour les patients atteints de troubles génétiques.

L’équipe a utilisé la microscopie électronique cryogénique pour analyser AsCas12f et concevoir la nouvelle version. En étudiant la structure de l’enzyme, ils ont pu identifier et sélectionner des mutations susceptibles d’améliorer son activité d’édition du génome.

CRISPR-Cas9, l’outil d’édition génétique le plus connu, présente des limites en termes de taille. Pour surmonter cette limitation, les chercheurs ont recherché une protéine Cas plus petite qui puisse être efficacement conditionnée dans des virus adéno-associés (AAV) pour être délivrée dans les cellules. Les AAV ne sont pas nocifs pour les patients et ont une moindre probabilité de provoquer une réponse immunitaire.

Cas9, bien qu’efficace, manque souvent d’efficacité lorsqu’il est utilisé pour la thérapie génique en raison de sa grande taille. Le développement de la plus petite enzyme AsCas12f apporte une solution à ce problème. Sa taille compacte permet une administration plus efficace et pourrait conduire à de meilleurs traitements pour les patients atteints de troubles génétiques.

Sources:

– ADNADN Définition : L’acide désoxyribonucléique est une molécule composée de deux longs brins de nucléotides qui transportent les instructions génétiques pour le développement, le fonctionnement, la croissance et la reproduction.

– Définition du virus : Un virus est un minuscule agent infectieux constitué de matériel génétique entouré d’une enveloppe protéique et peut infecter un large éventail d’organismes, y compris les humains.

– Définition des acides aminés : Les acides aminés sont des composés organiques utilisés pour construire des protéines. Il existe 20 types d’acides aminés et leurs séquences déterminent la structure et la fonction des protéines.

