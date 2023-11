De nouvelles connaissances sur le développement des ovaires révélées par une étude génétique sur des souris

By

Des scientifiques de l'Institut Francis Crick et de l'Université Côte d'Azur, ainsi que des équipes de recherche françaises et suisses, ont récemment réalisé une avancée significative dans la compréhension du développement précoce des ovaires chez la souris. Les chercheurs ont identifié un gène clé, appelé Wt1, qui joue un rôle crucial dans la formation des ovaires.

En règle générale, les souris possédant des chromosomes XX développent des ovaires, tandis que celles possédant des chromosomes XY développent des testicules. Cette détermination est régie par l’activité de certains gènes, dont le bien connu gène Sry sur le chromosome Y. Cependant, les chercheurs ont découvert qu’un autre gène, Wt1, contribue également à ce processus.

Grâce à des altérations génétiques chez la souris, les scientifiques ont découvert que l'absence d'une forme spécifique de la protéine WT1 (-KTS) empêchait la formation de cellules de Sertoli (responsables du développement des testicules) et de cellules de la granulosa (responsables du développement des ovaires) chez XX et Souris XY. À l’inverse, lorsque les souris produisaient uniquement la forme -KTS de la protéine, une quantité accrue de celle-ci compensait le manque d’autres formes de protéines, entraînant une réduction de l’expression de Sry et une augmentation des gènes de développement ovarien. Par conséquent, les souris XY présentant un excès de -KTS ont développé des gonades femelles, soulignant le rôle central de cette protéine dans le développement ovarien précoce, quel que soit le type de chromosome.

L’importance de cette étude va au-delà de son impact sur la compréhension du développement des ovaires chez la souris. Des mutations du gène WT1 ont été associées au syndrome de Frasier chez l'homme, une maladie affectant la fonction rénale et le développement des gonades. Étonnamment, les individus porteurs de chromosomes XY affectés par le syndrome de Frasier développent des ovaires, bien que ceux-ci dégénèrent avant la naissance.

Ces résultats mettent en lumière les mécanismes complexes sous-jacents au développement des gonades et jettent les bases de recherches ultérieures visant à déchiffrer les réseaux de gènes impliqués dans le déclenchement du développement des ovaires. En outre, cette percée a des implications au-delà de la biologie de la reproduction, offrant potentiellement un aperçu du développement rénal et du cancer du rein.

QFP

Q : Quelle est l’importance du gène Wt1 dans le développement des ovaires ?

R : Le gène Wt1, en particulier sa variante protéique -KTS, a été identifié comme un facteur crucial dans le développement ovarien précoce chez la souris. Son absence empêche la formation de cellules responsables du développement des ovaires, et un excès de protéine -KTS peut conduire au développement de gonades ovariennes même chez les souris possédant des chromosomes XY.

Q : Comment cette recherche contribue-t-elle à comprendre le développement humain ?

R : Des mutations du gène WT1 ont été associées au syndrome de Frasier chez l'homme, une affection affectant la fonction rénale et le développement des gonades. En étudiant le rôle de Wt1 dans des modèles murins, les chercheurs acquièrent des informations précieuses sur les mécanismes génétiques à la base du développement ovarien humain.

Q : Cette découverte a-t-elle des implications au-delà de la biologie de la reproduction ?

R : Oui, au-delà de la compréhension des complexités du développement des gonades, ces découvertes pourraient avoir des implications dans d’autres domaines tels que le développement des reins et le cancer du rein. L'étude de Wt1 peut également fournir des informations précieuses sur ces systèmes.

(Source : Institut Francis Crick)