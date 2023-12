La pluie de météores des Géminides : un événement céleste éblouissant

Résumé : La très attendue pluie de météores des Géminides devrait culminer ce soir, offrant aux astronomes un spectacle à couper le souffle dans le ciel nocturne. Contrairement aux autres pluies de météores, les Géminides sont formées de débris laissés par un astéroïde appelé 3200 Phaethon. Cette formation unique contribue à son intensité, la douche devenant chaque année plus vibrante. Le pic est attendu à 19h27 GMT, et la meilleure heure d'écoute se situe entre minuit et 2 heures du matin, heure locale. Même si la douche sera visible dans le monde entier, c’est probablement l’hémisphère Nord qui offrira la meilleure expérience. Pour ceux qui ne peuvent pas l'observer directement, des réseaux de télescopes comme Slooh et Virtual Telescope Project diffuseront l'événement en direct sur leurs chaînes YouTube. Avec une vitesse moyenne de 35 km par seconde, les Géminides sont connus pour leur apparition rapide et peuvent produire jusqu'à 120 météores par heure. Pour apprécier pleinement l'éclat de la douche, il est recommandé de trouver un emplacement à l'abri de la pollution lumineuse. N'oubliez pas de laisser à vos yeux environ 30 minutes pour s'adapter à l'obscurité afin d'obtenir une visibilité optimale des météores. Alors préparez-vous à être captivé par la pluie de météores des Géminides de cette année et à vous émerveiller devant le spectacle céleste de la nature.

Quand et où regarder : La pluie de météores des Géminides atteindra son apogée à 19h27 GMT. La meilleure heure de visionnage se situe entre minuit et 2 heures du matin, heure locale. L'hémisphère Nord offre les conditions les plus idéales pour observer l'averse. Les zones avec un ciel dégagé offriront une meilleure visibilité.

Comment regarder: Les observateurs du ciel peuvent voir la douche directement ou regarder une diffusion en direct hébergée par des réseaux de télescopes tels que Slooh et Virtual Telescope Project. Trouvez un endroit loin de la pollution lumineuse pour la meilleure expérience.

L'affichage éblouissant : Les Géminides sont connues pour produire jusqu’à 120 météores par heure, ce qui en fait la pluie la plus forte de l’année. Ces météores se déplacent à une vitesse étonnante de 35 km par seconde. Les stries sont brillantes et blanches mais peuvent présenter différentes teintes selon la composition chimique des débris.

Préparez-vous à assister à l’impressionnante pluie de météores des Géminides et plongez-vous dans les merveilles de l’univers.