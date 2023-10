Dévoilement du ballet cosmique : une collision de galaxies vieille d'un milliard d'années

Un phénomène cosmique époustouflant a été capturé par des astronomes utilisant le télescope Gemini Sud au Chili. À la suite d’une collision de galaxies spirales vieille d’un milliard d’années, ils ont été témoins d’un spectacle spectaculaire de bandes tourbillonnantes de poussière et de gaz interstellaires, rappelant la barbe à papa s’enroulant doucement autour des noyaux en fusion des galaxies progénitrices.

NGC 7727, la galaxie particulière en question, réside à environ 90 millions d'années-lumière de notre Voie Lactée, dans la constellation du Verseau. Au plus profond de ce chaos céleste se trouve une paire de trous noirs supermassifs, dont l’étreinte gravitationnelle défie l’entendement. L’un des trous noirs géants possède une masse stupéfiante de 154 millions de fois celle de notre Soleil, tandis que son compagnon pèse 6.3 millions de masses solaires. Remarquablement, ces objets colossaux sont situés à seulement 1600 XNUMX années-lumière l’un de l’autre, ce qui représente la paire connue de trous noirs supermassifs la plus proche de la Terre.

Les scientifiques prédisent qu’au cours des 250 prochains millions d’années, ces trous noirs titanesques finiront par fusionner, formant un trou noir encore plus colossal. Le sort de NGC 7727 lui-même connaîtra également une transformation radicale. La galaxie, actuellement en feu de jeunes étoiles et de pépinières d'étoiles dynamiques, va progressivement s'installer et passer à une galaxie elliptique composée principalement d'étoiles plus anciennes avec une formation d'étoiles minime - un processus qui donne un aperçu possible de l'avenir de notre Voie Lactée et de ses voisins. Galaxie d'Andromède, destinée à fusionner dans des milliards d'années.

L'image époustouflante capturée par le spectrographe multi-objets Gemini (GMOS) monté sur Gemini South met en valeur la puissance et la précision de ces télescopes de pointe, qui font partie de l'Observatoire international Gemini géré par le NOIRLab de la National Science Foundation. Les télescopes jumeaux optique/infrarouge de 8.1 mètres de diamètre sont stratégiquement situés sur deux des plus beaux sites d'observation de la Terre, offrant des capacités inégalées en astronomie optique et infrarouge.

Rejoignez-nous alors que nous nous embarquons dans ce ballet cosmique, perçant les mystères de l'espace profond et révélant les secrets cachés dans les collisions et les fusions de galaxies, dressant un portrait impressionnant de l'univers vaste et en constante évolution.

