Les effets mécaniques de l'exercice sur la croissance musculaire explorés à l'aide d'un tapis de gel innovant

L’exercice est connu pour avoir de nombreux avantages pour notre corps, notamment en rendant nos muscles plus forts et plus toniques. Cependant, les mécanismes exacts à l’origine de ce processus restent un mystère. Des chercheurs du MIT ont développé un tapis d'exercice unique en hydrogel qui leur permet d'étudier les effets purement mécaniques de l'exercice à un niveau microscopique.

Le tapis de gel, de taille similaire à un quart, contient de minuscules particules magnétiques. En utilisant un aimant externe sous le tapis pour déplacer ces particules, le gel peut osciller comme un tapis vibrant, simulant les forces subies par les muscles pendant l'exercice. Les cellules musculaires se développent sur le gel et les chercheurs observent comment elles réagissent à l'exercice mécanique créé par les vibrations de l'aimant.

Les premiers résultats montrent qu’un exercice mécanique constant peut entraîner la croissance des fibres musculaires dans une direction coordonnée. Ces fibres alignées et exercées sont capables de se contracter ensemble. Ceci suggère que le gel pourrait être utilisé pour guider la croissance des fibres musculaires, conduisant potentiellement à la création de nappes organisées de muscles solides et fonctionnels. Ces muscles pourraient être utilisés dans des robots mous ou pour réparer des tissus endommagés.

Le Dr Ritu Raman, du MIT, espère que cette nouvelle plateforme pourra contribuer à la repousse musculaire après une blessure ou à atténuer les effets du vieillissement. En comprenant mieux comment différentes forces mécaniques, notamment l’exercice, affectent les tissus musculaires au niveau cellulaire, les chercheurs peuvent développer des moyens innovants pour restaurer la mobilité des personnes souffrant de troubles moteurs et créer des robots flexibles.

Le tapis de gel, appelé « MagMA » (Magnetic Matrix Actuation), fournit une méthode non invasive pour façonner les fibres musculaires et étudier leur réponse à l'exercice. Les chercheurs prévoient d'utiliser ce gel innovant pour étudier d'autres types de cellules et leur réponse à une stimulation mécanique.

Cette étude introduit une nouvelle approche pour encourager les cellules musculaires à aligner et à coordonner leur croissance à l’aide d’un tapis de gel bancal. Cela pourrait potentiellement faire progresser l’ingénierie des tissus musculaires et approfondir notre compréhension de l’impact des forces mécaniques sur le comportement cellulaire.

